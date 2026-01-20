MAGAZİN

Esra Ezmeci diplomalarını gösterdi başka bir gerçek ortaya çıktı! Dikkat çeken 'tarih' detayı

Sunucu ve psikolog Esra Ezmeci'nin sahte ünvan kullandığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası aldığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaların ardından Esra Ezmeci canlı yayına çıkıp diplomalarını tek tek gösterdi. Ezmeci'nin diplomalarını göstermesinin ardından 'tarih' detayı dikkatlerden kaçmadı.

Esra Ezmeci diplomalarını gösterdi başka bir gerçek ortaya çıktı! Dikkat çeken 'tarih' detayı
Öznur Yaslı İkier

Sunucu, Yazar ve Psikolog Esra Ezmeci'nin sahte ünvan kullandığı ve bu gerekçeyle 10 ay hapis cezası aldığı iddia edildi.

Beyaz Tv'deki programında hakkındaki iddialara yanıt veren Ezmeci canlı yayında diplomalarını açık açık gösterdi. Ezmeci daha sonra sosyal medya üzerinden de bir açıklama yayınladı.

Esra Ezmeci diplomalarını gösterdi başka bir gerçek ortaya çıktı! Dikkat çeken tarih detayı 1

Ezmeci; o dönem klinik psikoloji olarak bir yüksek lisans programı bulunmadığını, uygulamalı psikoloji alanında yüksek lisans yapıp denklik aldığını söyledi.

Esra Ezmeci hakkındaki iddiaları yalanlarken bu defa diplomalarındaki 'tarih' detayı dikkat çekti.

Esra Ezmeci diplomalarını gösterdi başka bir gerçek ortaya çıktı! Dikkat çeken tarih detayı 2

Prof. Dr. Veysi Ceri, Ezmeci'nin paylaşımını yayınlayarak ''Az önce Esra Ezmeci’nin şu videosuna rastladım. Başta cidden kadına haksızlık yapılmış diye düşünüp üzüldüm. Ancak videoyu ikinci sefer dikkatle izlediğimde Yüksek Lisansının Uygulamalı Psikoloji alanından olduğunu farkettim. Yani kendisi klinik psikolog değil ve bu ünvanı kullanamaz diyen mahkeme doğru karar vermiş. Ancak anlatacağım asıl husus bu değil. Çünkü piyasa sahte psikolog kaynıyor ve buraya kadarki kısmı artık Türkiye’de ahvali adiyeden oldu.

Asıl dikkatimi çeken husus şu;

Videoyu yavaşlatıp bakarsanız Esra hanımın lisans diplomasını 09.07.2013 tarihinde aldığını göreceksiniz. Buraya kadar her şey normal be dediği doğru. Yani psikolog ancak ilginçtir ki “Tezli Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans” diplomasını bundan tam bir yıl sonra hem de aynı gün ve ayda (nasıl olabiliyorsa) 09.07.2014 tarihinde almış. Diplomalar sahte mi diye düşünmedim değil ancak orijinal gibi duruyor.

'TARİH DETAYI' ŞAŞIRTTI

Şimdi bir akademisyen olarak tezli yüksek lisansın 4 yarıyıl, yani 2 yıl olduğunu iyi biliyorum. Nasıl oluyor da Haliç Üniversitesi bir yıl içinde bu diplomayı verebilmiş bu kişiye. Ekstradan mı çalıştı? Çalıştıysa nasıl çalıştı?

Yoksa birçok kişinin bahsettiği üzere kimi özel okullar diploma mı satıyor?

Klinik Psikolog ünvanını kullanmaması gerektiğinin yanında bu durumun da araştırılması gerektiğini düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Esra Ezmeci diplomalarını gösterdi başka bir gerçek ortaya çıktı! Dikkat çeken tarih detayı 3

Veysi Ceri'nin bu paylaşımının altına ise; 'Bu husus çok önemli', 'Sayın profesör boşuna dirsek çürümüşsünüz', 'Yüksek lisansta en az 4 dönem şartı yok mu?', 'İlginç cidden' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci
