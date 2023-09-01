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MasterChef’te Dilara’nın çığlıkları bir anda yükseldi! “Gözüme yumruk attın”

01.09.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’te bu hafta da kıran kırana bir mücadele gerçekleşiyor. Bu hafta Mavi Takım’da yarışan Dilara’nın çığlıkları yayınlanan fragmana damga vurdu. Ödül oyunu için malzemelerini almak için buzdolabına yönelen Dilara’nın Sergen ile yaşadığı diyalog olay oldu.

MasterChef’te bu hafta Kırmızı Takım kaptanı Alican, Mavi Takım kaptanı ise Esra oldu. Bu akşam oynanacak olan ödül oyununda iki takım arasında heyecanlı bir mücadele gerçekleşecek. MasterChef’in yeni bölüm fragmanına Dilara ve Sergen arasında yaşananlar damga vurdu.

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Mısır kullanarak yemek yapacak olan yarışmacılar sürenin başlamasının ardından malzemelerini almak için markete gittiler. Buzdolabına yönelen Dilara ve Sergen arasında gergin anlar yaşandı.

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Dilara ve Barış buzdolabından ürün alırken süt almaya çalışan Sergen, Dilara’nın gözüne vurdu. Bir anda çığlık atan Dilara “Oha Sergen” diye bağırdı.

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Sergen’in “Bağırma be” demesinin ardından ise Dilara “Gözüme yumruk attın. Nasıl bağırmayayım” diyerek tepki gösterdi.

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Sergen ise “Yumruk atmadım, şey çarptı be” diyerek elindeki paketi gösterdi.

masterchefte dilaranın çığlıkları bir anda yükseldi

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