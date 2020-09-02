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MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık kimin oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 23:33 | Son Güncelleme

MasterChef'te kim kazandı? MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyunlarının heyecanı her geçen gün artmaya devam ederken, bir yandan da rekabet kızışıyor. MasterChef'te bu akşam oynanacak haftanın 2. dokunulmazlık oyununda iki takım yarışmacıları da çölyak hastalarının yiyebilecekleri yemekleri yaptı ve en iyi tabakları hazırlayan takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Peki, MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık kimin oldu?

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları bu akşam çölyak hastalığını taşıyan vatandaşların yiyebilecekleri yiyecekleri hazırlayarak, şeflerden tam not almaya çalıştılar. Şeflerin tadımları sonrasında dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları bu akşam çölyak hastalarının yiyebilecekleri yiyeceklerden hazırlayarak, en iyi tabakları ortaya çıkarmaya çalıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek takım da mavi takım yarışmacıları oldu.

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MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Yarışmacılar şeflerin istediği uzak doğu mutfağından bir çorbayı en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçti. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Barbaros oldu.

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İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020’de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları karşı karşıya geldi. Meksika Mutfağı’ndan esintilerin ekrana geldiği yeni bölümde şefler istedikleri yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan takımlara dokunulmazlığı verdi. Böylece mavi takımın beş dakikalık avantaj ile başladığı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu.
Böylece, 1 Eylül Salı akşamı MasterChef 2020’de dokunulmazlık oyununu kazanan takım, Celal'in kaptanlığındaki mavi takım oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Kırmızı takım eleme potasına gitmesi için adayları belirledi. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan isim Eray oldu.

Eleme potasına giden adaylar ise Özgül ve Duygu oldu.

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