MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık kimin oldu?

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları bu akşam çölyak hastalığını taşıyan vatandaşların yiyebilecekleri yiyecekleri hazırlayarak, şeflerden tam not almaya çalıştılar. Şeflerin tadımları sonrasında dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları bu akşam çölyak hastalarının yiyebilecekleri yiyeceklerden hazırlayarak, en iyi tabakları ortaya çıkarmaya çalıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek takım da mavi takım yarışmacıları oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Yarışmacılar şeflerin istediği uzak doğu mutfağından bir çorbayı en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçti. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Barbaros oldu.