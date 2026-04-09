Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu isimler arasında Sinem Ünsal’ın da yer aldığı öğrenilmişti.

Yapılan operasyonda evinde bulunamadığı belirtilen oyuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Ünsal yayınladığı açıklamada;

"Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım." demişti.

Bu gelişmeler sonrası Berk Cankat sevgilisi Sinem Ünsal'ı yalnız bırakmadı. Cankat, Ünsal’ın paylaşımını kendi hesabında yayımlayarak şu sözlerle yanında olduğunu gösterdi:

“Canımın en içi, güzel yürekli hayat arkadaşım benim.”