Günlerdir yoğun bakımda! İbrahim Tatlıses ameliyat olacak

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından yakalandığı ağır bir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olacağı öğrenildi. Operasyon öncesinde enfeksiyonun kontrol altına alınması için tedavisinin sürdüğü belirtildi.

AĞIR BİR VİRÜSE YAKALANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı ve enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öne sürülmüştü. Haberi duyan aile üyeleri ve yakın dostları ise vakit kaybetmeden hastaneye akın etmişti.

MORAL ZİYARETİ

Tedavisi devam eden Tatlıses'e moral ziyareti ise eski dostu Hülya Avşar'dan geldi. Avşar, ünlü türkücünün tedavisinin olumlu sonuçlandığını ve kısa süre içerisinde yoğun bakım sürecinin tamamlanacağını belirtti.

Avşar, "Kısa süre içinde normal odaya geçecek" diyerek imparatorun iyileşme sürecinin hızlandığını müjdeledi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şu açıklamayı yapmıştı:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır "