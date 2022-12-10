MasterChef'te eleme adayı hangi yarışmacı oldu? 10 Aralık MasterChef

MasterChef Türkiye'de bu akşam pota heyecanı yaşanıyor.

Haftanın pota yarışının olduğu yeni bölümde dünkü Büşra-Görkem tartışması yenilen alevlendi. Görkem'in Büşra'ya sert çıkışı şefler tarafından yeniden gündeme getirildi. Dünkü sinirinin ardından bugün eğlenceli karelerin ortaya çıkmasını sağlayan Görkem'in morali şeflerin kendisine takılmasıyla düzeldi.

SON OYUNDA HANGİ ÜRÜN VERİLDİ? NASIL YEMEKLER YAPILACAK?

Haftanın son oyununda potaya gitmemek için Tolga, Metin, Görkem, Yağız ve Burak Kaya yarışıyor. MasterChef Türkiye'de son 7ye kalabilmek için kıyasıya rekabetin olacağı bu bölümde yarışmacılara mangal verildi. Mangal ile yaratıcılık yemeği yapacak olan yarışmacılar oldukça zorlandı. Stüdyoyu mangal dumanı sararken Mehmet Şef'in Danilo Şef'in yüzünü mangal kömürüyle boyadığı anlar izleyicileri oldukça güldürdü. Bu akşamki bölümde yaratıcılık ürünü olarak verilen mangalla yarışmacıların neler yapabilecekleri merak ediliyor.

HANGİ YARIŞMACI ELEME ADAYI OLDU?

MasterChef'te Kıvanç,Büşra ve Ayaz haftanın üç eleme adayı olmuştu. Kıvanç,Büşra ve Ayaz'ın ardından dördüncü eleme adayı kim oldu sorusu araştırılıyor. Bu akşam yeni bölümü yayınlanan MasterChef Türkiye'de dördüncü eleme adayı belli olacak.

