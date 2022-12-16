MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım aldı? 16 Aralık MasterChef yeni bölüm

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Türk ve Asya Mutfağı'ndan örnekler yapacak olan takımlar dokunulmazlığı kazanmak için yarışacaklar. Yine kıran kırana bir mücadele bu akşam TV8 ekranlarında olacak.

MasterChef Yağız dünkü bölümde çok az konuştuğundan şikayet etmişti. Bunun üzerine şefler bu akşamki yeni bölüm girişindeki sohbette Yağız'a bol bol takıldılar.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu akşam 21.00'da yeni bölümü yayınlanacak olan MasterChef Türkiye'de haftanın 3. ve son takım dokunulmazlığı oyunu oynanacak. Hangi takım bu akşamın kazananı olacak? Eleme potasına kim gidecek? MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

KORNA İLE YARIŞACAKLAR!

Yarışmacılara bu akşam bir sürpriz yapılacak. Etapların gittikçe zorlaştığı MasterChef'te yarışmacılar bu akşam korna ile yarışacaklar. Kim hangi yemeği daha önce bitirirse korna çalacak ve diğer takım o yemeğe dokunamayacak. Korna ile yarışma eğlenceli anlara sahne olacak.

Dokunumazlık oyununu kırmızı takım kaybederse Ayaz otomatik olarak eleme potasına gidecek. Dokunulmazlığı mavi takım kaybederse oynanacak oyun sonucunda eleme potasına hangi yarışmacının gideceği belli olacak.



