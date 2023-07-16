MasterChef'te ipler gerildi, yürekler ağıza geldi! Eleme gecesinde büyük heyecan! "Evinde otursaydın o zaman"

MasterChef All Star'da geceye yarışmacıların tartışması damga vurdu. Eray'ın yarışmacı arkadaşları için söylediklerinin ardından Tahsin ve Güzide'nin tartışması ortamın gerilmesine sebep oldu. İkinci tura kalan Mert için ise doktor çağırıldı.

MasterChef All Star'ın ilk eleme akşamında ortam iyice gerildi. Şefler eleme potasında olan Eray, Batuhan, Dilara, Mert, Güzide, Rıfat ve Berker'e pota ile ilgili görüşleri sordular.

Eray'ın arkadaşları için 'Gruplaşma var ama ben bu potadan çıkarım ve o gruplaşmayı bozarım' demesiyle ortam birden gerildi.

Diğer yarışmacıların da konuşmaya katılmasıyla ortalık alevlendi. Şeflerin araya girmesi sonucu tartışma yatıştırıldı.

"EVDE OTURSAYDIN O ZAMAN GELMESEYDİN"

Diğer yandan eleme potasına giren son isim olan Güzide ile Tahsin arasında da tartışma çıktı.

İlk etapta ciğer ve yer fıstığı verilen yarışmacılardan yaratıcılık yemeği yapmaları istendi.

Tabağı için yorum yapan Tahsin'e Güzide sert bir çıkış yaptı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin Güzide'ye 'Evde otursaydın o zaman gelmeseydin' dedi.

Diğer yarışmacıların sakinleştirme çabalarına sert çıkan Tahsin ve Güzide, şeflerden uyarı aldı.

"DOKTOR ÇAĞIRIN"

İlk etapta başarılı olamayan Mert, Gamze, Berker ve Güzide, şef tabağı için ikinci yarışmaya kaldı.

Mehmet Şef'in tabağını yapan yarışmacılardan Mert, malzeme almaya giderken başını çarptı.

Danilo Şef'in doktoru çağırması üzerine bir anda stüdyoda korku dolu anlar yaşandı.

Doktorun kısa sürede tedavi etmesiyle Mert, yarışmaya devam etti.



