MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te ipler gerildi, yürekler ağıza geldi! Eleme gecesinde büyük heyecan! "Evinde otursaydın o zaman"

MasterChef'te ipler gerildi, yürekler ağıza geldi! Eleme gecesinde büyük heyecan! "Evinde otursaydın o zaman"

16.07.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. İlk haftadan yarışmadan elenmek istemeyen yarışmacılar, potadan çıkabilmek için ter döktü. Zorlu geçen gecede yarışmacılar arasında tartışma çıktı, bir yarışmacı için de doktor çağırıldı.

MasterChef All Star'da geceye yarışmacıların tartışması damga vurdu. Eray'ın yarışmacı arkadaşları için söylediklerinin ardından Tahsin ve Güzide'nin tartışması ortamın gerilmesine sebep oldu. İkinci tura kalan Mert için ise doktor çağırıldı.

F1Lg0s1WIAMW0-a

MasterChef All Star'ın ilk eleme akşamında ortam iyice gerildi. Şefler eleme potasında olan Eray, Batuhan, Dilara, Mert, Güzide, Rıfat ve Berker'e pota ile ilgili görüşleri sordular.

F08pYFPWYAImQne

Eray'ın arkadaşları için 'Gruplaşma var ama ben bu potadan çıkarım ve o gruplaşmayı bozarım' demesiyle ortam birden gerildi.

F1Lz0B_WYAA0ypr

Diğer yarışmacıların da konuşmaya katılmasıyla ortalık alevlendi. Şeflerin araya girmesi sonucu tartışma yatıştırıldı.

"EVDE OTURSAYDIN O ZAMAN GELMESEYDİN"

Diğer yandan eleme potasına giren son isim olan Güzide ile Tahsin arasında da tartışma çıktı.

İlk etapta ciğer ve yer fıstığı verilen yarışmacılardan yaratıcılık yemeği yapmaları istendi.

F1LgARXWYAAgtrE

Tabağı için yorum yapan Tahsin'e Güzide sert bir çıkış yaptı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin Güzide'ye 'Evde otursaydın o zaman gelmeseydin' dedi.

F1LgAhdXsAAv0dG

Diğer yarışmacıların sakinleştirme çabalarına sert çıkan Tahsin ve Güzide, şeflerden uyarı aldı.

"DOKTOR ÇAĞIRIN"

İlk etapta başarılı olamayan Mert, Gamze, Berker ve Güzide, şef tabağı için ikinci yarışmaya kaldı.

Mehmet Şef'in tabağını yapan yarışmacılardan Mert, malzeme almaya giderken başını çarptı.

F03bvFFWwAEPXUS

Danilo Şef'in doktoru çağırması üzerine bir anda stüdyoda korku dolu anlar yaşandı.

Doktorun kısa sürede tedavi etmesiyle Mert, yarışmaya devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes onu konuşuyor! Son hali inanılmaz! 'Ah be Yüce Honos'Herkes onu konuşuyor! Son hali inanılmaz! 'Ah be Yüce Honos'

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Trafikte ilginç anlar! İş makinesi, tekneyi böyle çekti
Trafikte ilginç anlar! İş makinesi, tekneyi böyle çekti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.