MasterChef'te kara gece! Elenen isim açıklandı! Herkes şoke oldu

MasterChef All Star Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla ekrana geldi. Her hafta pazar akşamları yapılan eleme gecesinde bu hafta yaşanan bir olay çok konuşuldu. Elenen isim ise görenleri hayrete düşürdü.

MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Barbaros, Barış, Cemre, Metin, Esra, Tahsin ve Tanya'nın eleme potasında olduğu yarışmada Metin, Esra, Tahsin ve Tanya'nın jelleri karıştı.

TABAKLARI DEĞERLENDİRİLMEDİ

Sergen'in uyarmasıyla harekete geçen şefler yarışmacıların tabaklarını kontrol etti. Kameralardan da son durum tespit edilemeyince yarışmacılar ellerindeki jellerle yarışmaya devam etmek durumunda kaldı.

Fakat yarşmanın sonunda diğer yarışmacıların haklarının yenmemesi gerektipği söylenerek Metin ve Tanya'nın tabağı değerlendirilmeye alınmadı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ikinci etapta yarışmacılar Mehmet vŞef'in 'Denizden Kelebek Etkisi' tabağını yaptı.

Yarışmanın sonunda elenen isim açıklandı. Bu hafta yarışmaya veda eden isim 2022 sezonu şampiyonu Metin oldu.

SON ŞAMPİYON ELENDİ

Tabağında hata yapan Metin Tanya ile son ikiye kaldı. Mehmet Şef'in tabağıı daha az başarılı yapan son şampiyon Metin, MasterChef All Star'a veda etti.

Metin Yavuz kendi döneminde Kıvanç ile finalist olmuştu.









