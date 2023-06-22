MasterChef'te kaza! Ana kadroya girmek için yemek yaptığı sırada...

MasterChef All Star'da heyecanın dozu giderek artıyor. Geçmiş sezonlarda yarışan eski yarışmacılar ana kadroya girebilmek için hünerlerini sergiliyor. Zamanla ve rakipleriyle kıyasıya bir rekabet yaşayan yarışmacılar bu durum nedeniyle zaman zaman aksaklıklar yaşayabiliyor. Tanya Kilitkayalı'nın ana kadroya giren 7. yarışmacı olmasının ardından talihsiz bir kaza yaşandı.

ENGİNAR DOĞRARKEN ELİNİ KESTİ!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Ömür Akkor tarafından tanınan süre zarfında istenen yemeği yapmaya çalışan Sedat, enginar doğrarken elini de kesti.

DANİLO ZANNA'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Danilo Zanna, "Bu elim çok kanıyor" diye sızlanan genç yarışmacıyı fark etti ve "Çok acıyor mu?" diye sordu. Sedat'ın "Evet" yanıtını vermesi üzerine "Doktor" diye bağıran Danilo Zanna izleyenleri gülümsetti.

MasterChef fragmanında yer alan o anların ardından ana kadroya girecek 8. yarışmacı merak konusu oldu.

