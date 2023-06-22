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MasterChef'te kaza! Ana kadroya girmek için yemek yaptığı sırada...

22.06.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da heyecan dorukta. Ana kadroya giren 8. yarışmacı bugün belli olacak. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada talihsiz bir kaza gerçekleşti. Sedat'ın "Elim çok kanıyor" diye serzenişte bulunduğunu duyan Danilo Zanna yarışmacıya destek oldu. İşte MasterChef'te yaşanan kaza...

MasterChef'te kaza! Ana kadroya girmek için yemek yaptığı sırada...

MasterChef All Star'da heyecanın dozu giderek artıyor. Geçmiş sezonlarda yarışan eski yarışmacılar ana kadroya girebilmek için hünerlerini sergiliyor. Zamanla ve rakipleriyle kıyasıya bir rekabet yaşayan yarışmacılar bu durum nedeniyle zaman zaman aksaklıklar yaşayabiliyor. Tanya Kilitkayalı'nın ana kadroya giren 7. yarışmacı olmasının ardından talihsiz bir kaza yaşandı.

MASTECHEF

ENGİNAR DOĞRARKEN ELİNİ KESTİ!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Ömür Akkor tarafından tanınan süre zarfında istenen yemeği yapmaya çalışan Sedat, enginar doğrarken elini de kesti.

MASTERCHEF

DANİLO ZANNA'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Danilo Zanna, "Bu elim çok kanıyor" diye sızlanan genç yarışmacıyı fark etti ve "Çok acıyor mu?" diye sordu. Sedat'ın "Evet" yanıtını vermesi üzerine "Doktor" diye bağıran Danilo Zanna izleyenleri gülümsetti.

MASTERCHEF

MasterChef fragmanında yer alan o anların ardından ana kadroya girecek 8. yarışmacı merak konusu oldu.

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Danilo Zanna Masterchef

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