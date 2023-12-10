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MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 10 Aralık 2023 MasterChef'ten elenen yarışmacısı kim oldu?

10.12.2023 23:18 | Son Güncelleme:
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MasterChef'ten elenen yarışmacı merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Zorlu geçen yarışın ardından karar gecenin sonunda açıklanacak. Birçok kişi internette, "10 Aralık Pazar günü MasterChef'ten kim elendi, kim gitti?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 10 Aralık 2023 MasterChef'ten elenen yarışmacısı kim oldu? İşte elenen yarışmacı...

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları Esra, Cemre, Kıvanç ve Dilara olmuştu. MasterChef'ten kimin elendiğini öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Dilara ve Cemre'nin aynı puanı alması sosyal medyada da oldukça konuşuldu. İşte, 10 Aralık Pazar günü MasterChef All Star'dan elenen isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayları hafta içerisinde oynanan oyunlarla belli oldu. İlk etapta yarışmacılara torik ve meyan kökü veren şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi. Puanlama sistemine geçilen gecede en düşük puanı toplayan yarışmaya veda edecek.

Gecenin ikinci turunda yarışmacılar ise şef tabağı yaptılar. Yarışmanın sonunda ise en az puanı tplayan isim MasterChef All Star'a veda edecek.

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MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta MasterChef 2023 yarışmacısı Tolga yarışmaya veda etmişti.

Bu hafta Masterchef All Star'a veda eden isim ise henüz açıklanmadı.

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