MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 17 Aralık 2023 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu mu?

MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 17 Aralık 2023 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu mu?

17.12.2023 22:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te elenen isim merak ediliyor. Hırs ve mücadelenin dorukta olduğu yarışmada son eleme adayı Dilara olmuştu. Şampiyonluk yarışına devam etmek isteyen dört eleme adayı yarışmaya devam etmek içim mücadele etti. Yarışmacılar bıldırcın ve börülce konseptli bir yemek yaptı. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 17 Aralık 2023 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu mu? İşte MasterChef All Star 17 Aralık 2023 Pazar eleme gecesinde yaşananlar...

MasterChef'e veda eden yarışmacı belli oluyor. Hafta boyunca eleme potasına giden dört isim bugün eleme gecesi için kıyasıya rekabet etti. Şefler yarışmacılardan eleme gecesinin ilk etabında bıldırcın ve börülce konseptli yaratıcılık tabakları yapmalarını istedi. İkinci etap için ise zorlu bir tatlı tabağı için yarışılacak. Peki, MasterChef'e kim veda etti? İşte 17 Aralık MasterChef All Star'dan elenen isim ve detaylar...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 17 ARALIK

MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı ismi Dilara olmuştu. Bu hafta eleme potasına gire isimler arasında Esra, Barbaros, Batuhan ve Dilara yer alıyor.

dilara

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Cemre Uyanık, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican, Tolga ve Cemre.

masterchef

Yarışmada kalan son 9 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ 17 ARALIK 2023?

MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar ilk etapta bıldırcın ve börülce konseptli bir yemek yaptı. İkinci etap için ise zorlu bir tatlı tabağı yapılacak. Gece sonunda elenen isim şeflerin oylarıyla açıklanacak. All Star'a veda eden isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Amin Reis'in estetik sonrası hali "Duası kabul olmuş" dedirtti!'Amin Reis'in estetik sonrası hali "Duası kabul olmuş" dedirtti!
YARGI 76. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE! YARGI 76. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE!
Spor salonundan paylaştı! Olay olduSpor salonundan paylaştı! Olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef eleme masterchef all star ele gecesi
En Çok Okunan Haberler
AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

Yine TikTok yine olay! Bu kez yapan değil, çeken sınır dışı edilecek

Yine TikTok yine olay! Bu kez yapan değil, çeken sınır dışı edilecek

O görüntüleri dünyaya servis ettiler! Putin'den Batı'ya gözdağı

O görüntüleri dünyaya servis ettiler! Putin'den Batı'ya gözdağı

Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İstanbul Emniyeti'nden açıklama geldi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İstanbul Emniyeti'nden açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.