MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 17 Aralık 2023 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu mu?

MasterChef'e veda eden yarışmacı belli oluyor. Hafta boyunca eleme potasına giden dört isim bugün eleme gecesi için kıyasıya rekabet etti. Şefler yarışmacılardan eleme gecesinin ilk etabında bıldırcın ve börülce konseptli yaratıcılık tabakları yapmalarını istedi. İkinci etap için ise zorlu bir tatlı tabağı için yarışılacak. Peki, MasterChef'e kim veda etti? İşte 17 Aralık MasterChef All Star'dan elenen isim ve detaylar...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 17 ARALIK

MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı ismi Dilara olmuştu. Bu hafta eleme potasına gire isimler arasında Esra, Barbaros, Batuhan ve Dilara yer alıyor.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Cemre Uyanık, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican, Tolga ve Cemre.

Yarışmada kalan son 9 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ 17 ARALIK 2023?

MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar ilk etapta bıldırcın ve börülce konseptli bir yemek yaptı. İkinci etap için ise zorlu bir tatlı tabağı yapılacak. Gece sonunda elenen isim şeflerin oylarıyla açıklanacak. All Star'a veda eden isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.







