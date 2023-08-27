MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 27 Ağustos 2023 MasterChef All Star'a veda eden isim kim oldu?

MasterChef'ten kimin elendiği merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan yemek yarışmasında bu sezon all star heyecanı yaşanıyor. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bu akşam MasterChef'te elenen yarışmacı belli olacak. İşte MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında ilk etapta kızılcık verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.

Bu akşam oynanan oyun sonrasında yarışmaya veda eden yarışmacı açıklanacak. İkinci turda şef tabağı yapan yarışmacılardan en başarısız tabak yapan yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı merak ediliyor. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı açıklanacak. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı, MasterChef All Star'a veda eden yedinci isim olacak.

Elenen yarışmacının yerine ise son olarak, 2018 sezonunda yarışmış ve Uğur Kardaş ile finale kalmış olan Kerem Giritlioğlu kadroya dahil olacak.

