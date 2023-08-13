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MasterChef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star'a hangi yarışmacı veda etti? Heyecan dorukta!

13.08.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef kim elendi ekranı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. TV8'de yayınlanan sevilen yemek yarışmasında bu sezon all star heyecanı yaşanıyor. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bu akşam elenen yarışmacı belli olacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star'a hangi yarışmacı veda etti? Heyecan dorukta!

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Bu haftanın eleme adayları Eda, Barbaros, Çağatay, Mert, Barış, Eray ve Sefa seçilmişti. Kıyasıya mücadelenin ardından MasterChef All Star'da elenen yarışmacı da belli oldu. İşte MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. MasterChef Barış ve MasterChef Azize'nin yarışmaya katılmasıyla yedek yarışmacı alımında sona gelinmiş ve ikincilerden Barbaros ve Alican yarışmaya dahil olmuştu.

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Bu akşam oynanan oyun sonrasında yarışmaya veda eden yarışmacı belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı henüz belli olmadı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı belli olacak.

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Elenen yarışmacının yerine ise 2022 sezonunun ikincisi MasterChef Kıvanç Karadeniz kadroya dahil olacak.

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