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MasterChef'te kim kazandı? 24 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? Heyecan dorukta!

24.06.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da ana kadroya giren onuncu ismin kim olduğu merak edildi. 2018-2022 yılları arasında yarışmış seçili yarışmacılar, MasterChef All Star ana kadroya girebilmek için yarışıyorlar. Bu hafta 2020 sezonunda yarışan yarışmacılar arasından seçme yapılıyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı? 24 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? Heyecan dorukta!

MasterChef'te kim kazandı? 24 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? Heyecan dorukta!

MasterChef All Star ile ilgili aramalar hız kazandı. Şimdiye kadarki tüm sezonlarda başarılı olan yarışmacılar, All Star'a girebilmek için ter döküyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da başladı. Bugüne kadar ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırasıyla Güzide, Suna, Eda,Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra ve Eray oldu. İşte 24 Haziran MasterChef All Star ana kadroya giren 10. yarışmacı...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 10. İSİM KİM OLDU?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da kadroya giren 10. isim kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli olacak. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan yarışmacılar arasından seçilecek. Bir önceki gece de son ikiye kalan MasterChef Eray Aksungur, ana kadroya giren dokuzuncu isim oldu.

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Gecenin sonunda tabağı en fazla beğenilen yarışmacı, MasterChef All Star'ın 10. yarışmacısı seçilecek.

İLK DOKUZ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. Daha sonra 2019 sezonundan Suna, yine 2019'dan Eda, sonrasında Batuhan Bayır, ardından Rıfat, Tanya, Sefa, Esra ve son olarak Eray, MasterChef All Star kadrosuna girmeyi başaran isimler oldular.

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Bu akşamki bölüm sonrasında MasterChef All star'ın ilk onlusu belirlenmiş olacak. Ana kadroya katılan son isim gecenin sonuna belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022

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