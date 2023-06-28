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  4. MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 27 Haziran 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 13. isim!

MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 27 Haziran 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 13. isim!

27.06.2023 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star 2023 kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı All Star'da heyecan dolu mücadeleler yaşanacak. MasterChef All Star 14 Haziran'dan itibaren kadrosunu şekillendirmeye başladı. 2018, 2019 ve 2020 grubundan yarışmacıların belli olduğu yarışmada bu hafta 2021 grubu yarışıyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 27 Haziran 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 13. isim kim oldu?

MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 27 Haziran 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 13. isim!

MasterChef All Star'da ana kadroya giren 13. isim merak konusu oldu. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı All Star'da kadroya dahil olacak isimler şimdiden araştırılıyor. İlk 12 yarışmacının ana kadroya girmeye hak kazanarak All Star önlüğü aldığı yarışmada 13. isim de belli oluyor. Peki, MasterChef'te kim önlüğü aldı? İşte yaşananlar...

MASTERCHEF ALL STAR 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 12 isim belli olmuştu.

27 Haziran Salı akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 13. yarışmacısı da açıklandı. Kazanan isim Tahsin oldu.

MASTERCHEF KAPAK

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019

2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020

3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022

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