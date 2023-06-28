MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 27 Haziran 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 13. isim!

MasterChef All Star'da ana kadroya giren 13. isim merak konusu oldu. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı All Star'da kadroya dahil olacak isimler şimdiden araştırılıyor. İlk 12 yarışmacının ana kadroya girmeye hak kazanarak All Star önlüğü aldığı yarışmada 13. isim de belli oluyor. Peki, MasterChef'te kim önlüğü aldı? İşte yaşananlar...

MASTERCHEF ALL STAR 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 12 isim belli olmuştu.

27 Haziran Salı akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 13. yarışmacısı da açıklandı. Kazanan isim Tahsin oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022



