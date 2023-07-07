MasterChef’te o yarışmacı açık ara farkla birinci oldu! Kimse bunu beklemiyordu

MasterChef’te ana kadroya giren son yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümünde ana kadroya giren 20. İsim belirlendi.

Heyecanlı bir mücadelenin yaşandığı MasterChef’te ana kadro seçmelerinde son üçe Tayfun, Melih ve Tolga kaldı.

AÇIK ARA FARKLA BİRİNCİ

İkinci tura kalan yarışmacılar armut ve dana fileto kullanarak en iyi tabağı yapmaya çalıştılar. Süre ise 45 dakika olarak açıklandı.

Şefler yaptıkları oylamada bir ismin açık ara farkla birinci olduğunu dile getirdiler. Daha önce son üçte, üçten başlayıp geriye doğru bir sıralamayla isimler açıklanırken, Tolga’nın açık ara farkla birinci olmasının ardından direkt birinci olan yarışmacının ismi duyuruldu.

İŞTE ANA KADROYA GİREN 20 KİŞİ

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. Daha sonra 2019 sezonundan Suna, yine 2019'dan Eda, sonrasında Batuhan, ardından Rıfat, Tanya, Sefa, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu, Tahsin Dilara, Mert, Çağatay, Ayaz, Gamze ve son olarak Tolga MasterChef All Star kadrosuna girmeyi başaran isimler oldular.



