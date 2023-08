MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? MasterChef All Star'da100.000 TL büyük ödül kimin oldu? Tansiyon yükseldi!

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. MasterChef All Star'da büyük ödül 100.000 TL olarak açıklandı. İşte MasterChef All Star 18 Ağustos bölümünde yaşananlar ve büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Takımlardan 11 çeşit ekmek yapmaları istendi. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım ilk etabın kazananı olacak.

İkinci etabı ise kazanan takım oynayacak. MasterChef All Star geleneği olarak kazanan takımdan yaratıcılık tabağı yapmaları istenecek. Gecenin en başarılı tabağı büyük ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülün kazananı henüz belli olmadı. Azize ve Kıvanç'ın kaptanlığında yarışan kırmızı ve mavi takımdan başarılı olan ikinci etaba kalarak yaratıcılık oyunu oynayacak.

Kazanan takımdan en başarılı yemeği yapan ise Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın kararıyla 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ!

Takım oyununa başlanmadan önce yapılan değerlendirmeler sırasında takımlar arasında tartışma çıktı. İlk olarak Rıfat'ın Dilara için söyledikleri ve ardından Dilara'nın 'Biz yapıyoruz onlar yapamıyorlar' demesiyle ortam bir anda gerildi.

Oldukça sinirlenen ve konuşmakta zorlanan Dilara'ya kırmızı takım sert çıktı. Ardından Kıvanç konuşaya başladığında Sergen'in 'Sen sus daha yeni geldin' demesiyle tartışma alevlendi.

STÜDYOYU TERK ETTİ

'Torpilli olduğumuzu söylüyorlar' diyen Sergen, Azize'ye yarışmak istemediğini söyledi. Şeflerden izin almayarak stüdyodan çıkmaya çalışan Sergen'i şefler çağırdı.

Yarışmak istemediğini söyleyen Sergen'i şefler izin verdi ve 2021 sezonunda yarışan Sergen yarışmaya katılmayarak stüdyodan çıktı.