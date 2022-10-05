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MasterChef’te şaşırtan eleme adayı! Çağatay’ın potaya gönderdiği yarışmacıyı kimse tahmin etmiyordu

05.10.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’in dün akşam yayınlanan bölümünde mavi takım ve kırmızı takım arasında kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Dünya sokak lezzetlerinin yapıldığı yarışmada kazanan takım Burak Revanbahş’ın kaptan olduğu kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Çağatay’ın direkt potaya gönderdiği isim ise herkesi şaşkına uğrattı.

MasterChef’te şaşırtan eleme adayı! Çağatay’ın potaya gönderdiği yarışmacıyı kimse tahmin etmiyordu

MasterChef Çağatay dün akşam herkesi şaşırtan bir ismi eleme potasına gönderdi. TV 8 ekranlarında yayınlanan programda dün akşam mavi takım dokunulmazlık oyununu kaybetti ve bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Şeflerin en sevdiği tatlıları yapan yarışmacılar arasında Çağatay bireysel dokunulmazlığı aldı ve takım yarışında tabağı kazanan bir ismi potaya gönderdi.
'GEÇEN TABAK GEÇMEYEN TABAK UMRUMDA OLMAYACAK'
Çağatay, ‘Ben bu hafta başında bir şeyler söylemiştim. Geçen tabak geçmeyen tabak artık çok fazla gerekmedikçe umrumda olmayacak sanırım. Kaybedeceğimizi düşünmedim ama bu raddeye gelirsek nasıl bir hamle yapacağımı biliyordum zaten. İlk Büşra’yı söylemeyeceğim. Daha önce beni söyleyen Metin arkadaşımı söyleyeceğim. Umarım yanına gelmem.Ama seni yukardan izlemek keyifli olur’ dedi. Metin ise, ‘Gelirsen yazık olur.’ yanıtını verdi.

metin

Daha sonra Somer Şef, 'İntikam soğuk yenen bir yemektir. Sen bütün açık yürekliliğinle Çağatay benim rakibim ben onu söylüyorum demiştin. Şimdi Çağatay aynısını söyledi. Ne hissediyorsun?' dedi. Metin, ‘Hoşuma gitti şef. Bunu her hafta yapsın.’ dedi.


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