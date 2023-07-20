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MasterChef'te son dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef All Star'da haftanın 3. dokunulmazlığı kimin oldu? İpler gerildi!

20.07.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star son bölüm izle ekranı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. 2018-2022 yılları arasında yarışmış yarışmacılardan başarılı olanlar MasterChef All Star ana kadroda yarışmaya başladı. Güzide'nin elenmesinin ardından ilk yedek yarışmacı Barış Demir'in katılmasıyla kadro şekillendi. Sevilen yemek yarışmasında bu akşam son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, MasterChef'te son dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef All Star'da haftanın 3. dokunulmazlığı kimin oldu?

MasterChef son bölüm heyecanla bekleniyor. İlk oyunun sonunda Mert ve Ayaz, dün akşam yayınlanan ikinci dokunulmazlık oyununda da Büşra ve Gamze eleme potasına giden adaylar olmuşlardı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde MasterChef All Star haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu oynanacak. İşte MasterChef son bölüm ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF'TE SON DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef All Star'da bu akşam haftanın son takım dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yeşil sebzeler ve tahıllar verilen yarışmacılardan yaratıcılık yemekleri istenecek.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından gecenin kazananı belli olacak.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA HAFTANIN 3. DOKUNULMAZLIĞI KİMİN OLDU?

MasterChef All Star'da haftanın son dokunulmazlığını hangi takımın aldığı merak konusu oldu. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı yarışmada, son dokunulmazlı oyunu oynanıyor.

Gecenin sonunda yemekleri başarısız olan takım, kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oynayacak ve ki eleme adayı belli olacak.

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ORTAM GERİLDİ

Geçtiğimiz bölümde Mert'in haksız yere yazıldığını düşünmesi ile takıma yardım etmemesinin yankıları sürüyor. Eda ile arasında çıkan tartışmaya Rıfat da katıldı ve yemeği geçmediği için Mert'i yazdığını belirtti. Bunun üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

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Bir diğer konu ise Büşra ve Barış arasında yaşandı. Eleme adayının belirlenirken Büşra'nın kendisine göz işareti yaparak kendisini seçmesini söylediğini belirten Barış'a Büşra sert çıktı.

'Size belli etmemeye çalıştım. Barış şu an bunu neden söyledi anlamadım' diyen Büşra'ya Barış'tan cevap geldi ve ipler bir anda gerildi.

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