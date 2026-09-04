Kendi Habitat’ımızda Buluşmalar’da iki güçlü ses aynı sahnede buluşuyor: Jehan Barbur ile Ceylan Ertem

Jehan Barbur ve Ceylan Ertem, 12 Eylül’de Hilltown Habitat Açık Hava Sahnesi’nde aynı gecenin iki ayrı hikâyesini anlatacak.

Şarkıları yalnızca dinlenmeyen, hissedilen iki sanatçı… Bir yanda sözleriyle içe dokunan, kendine has müzikal dünyasıyla Jehan Barbur; diğer yanda güçlü yorumu, sahne enerjisi ve sınırları aşan müzikal yaklaşımıyla Ceylan Ertem.



“Kendi Habitat’ımızda Buluşmalar”, farklı müzikal dünyaların aynı çatı altında birbirine temas ettiği, dinleyiciyle sanatçı arasındaki mesafenin azaldığı özel karşılaşmalar yaratıyor. 12 Eylül gecesi de bu buluşmanın merkezinde iki güçlü kadın sesi olacak.

Önce Jehan Barbur’un kendine özgü dünyasına konuk olacak seyirciler, ardından Ceylan Ertem’in yüksek enerjisi ve güçlü yorumuyla gecenin ritmini değiştirecek. İki ayrı sahne dili, iki ayrı hikâye, tek bir gece.