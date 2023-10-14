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MasterChef'te stüdyo bir anda alev aldı! Ortalık karıştı

14.10.2023 13:41 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde bir detay dikkat çekti. Tuzda balık yapan yarışmacılardan o ismin talihsizliği gündem oldu. Şefler ve yarışmacılar ne yapacağını şaşırdı.

MasterChef All Star Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde devam ediyor. Diğer sezonlarda yarışmış yarışmacılardan oluşan kadronun yarışı heyecanla izleniyor. Yayınlanan fragmanda Barış'ın tezgahı bir anda alev aldı.

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All Star heyecanının yaşandığı yarışmada her bölüm ayrı heyecanlı geçiyor. 118. bölüm ile ekrana gelecek olan programda tuzda balık yapılacak.

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BİR ANDA ALEV ALDI

Zorlu geçen hazırlık sürecinin ardından tezgahlarını toplayan yarışmacılardan Barış'ın tezgahı bir anda alev aldı.

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Tuzda balık için tuzu yakan yarışmacılar ispirto kullandı. Yanan tuzu tezgaha koyan Barış'ın lavabosu bir anda yanmaya başladı.

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Şefler ve yarışmacıların oldukça tedirgin olduğu görülen anlar sosyal medyada gündem oldu.

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MasterChef Barış için 'Bir stüdyoyu yakmadığın kalmıştı', 'Bu kadar sertliğe yaktı ortalığı', 'Yarışmayı izlerken iç dünyam' gibi yorumlar geldi.

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