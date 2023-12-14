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MasterChef'te tansiyon bir anda yükseldi! İki isim arasında ipler gerildi! 'Çocuk yok karşında'

14.12.2023 22:28 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star her bölümüyle büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dokuz yarışmacının kaldığı yarışmada takım oyunlarının sonlarına yaklaşılıyor. Yayınlanan son bölüme aynı takımda olan iki yarışmacının tartışması damga vurdu.

MasterChef All Star yaşanan tartışma ile gündem oldu. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan programda son dönemlere iyice yaklaşıldı. Bu akşam ekrana gelen bölümde Esra ve Sergen'in tartışması sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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BU KONSEPT İLK KEZ DENENDİ

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu programda adım adım sona yaklaşılıyor.

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Yeni bir konseptin denendiği ve takım kaptanlarının sessiz bir şekilde takım arkadaşlarına yemekleri anlattığı bölümde yarışmacılar arasında gerginlik yaşandı.

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'KARŞINDA ÇOCUK YOK SENİN'

Eren'in kaptanlığındaki mavi takımda yarışan Esra ve Sergen arasında yemek yaptıkları sırada sesler bir anda yükseldi.

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Sergen'in Esra'ya eşyalarını toplaması ve kendi ürününün çöpe atıldığını görmesiyle birlikte çıkışması sonucunda Esra'nın yanıtı sert oldu. Esra Sergen'e dönüp' Tersleyip durma sürekli. Kendine gel. Çocuk yok senin karşında' dedi.

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Sergen ise 'Bağırma bana be. Yemeği çöpe atıyorsan çekileceksin kenara' demesi Esra'yı iyice sinirlendirdi. Şeflerin de müdahale ettiği tartışma, takım arkadaşlarının da araya girmesiyle sona erdirildi.

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