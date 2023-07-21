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MasterChef'te tansiyon bir anda yükseldi! Somer Şef sert çıktı: "Bizim adımıza karar vermeyin"

21.07.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te her geçen gün tansiyon daha da yükseliyor. Bu akşamki 100.000 TL'lik ödül oyununda heyecan oldukça yüksekti. Mavi takım kaptanı Eda'nın şeflere serzenişi geceye damga vuran olaylardan biri oldu.

MasterChef All Star'da kırmızı ve mavi takımlardan kuzunun ön planda olduğu beş çeşit yemek yapmaları istendi. Yemeklerini verilen sürede tamamlayan takımlardan mavi takım ile şefler arasında bir gerginlik yaşandı.

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TV8'in en sevilen yarışmalarından MasterChef All Star, tüm heyecanıyla devam ediyor.

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2018- 2022 yılları arasında yarışmış olan başarılı yarışmacılar, şu sıralar MasterChef All Star şampiyonu olabilmek için ter döküyorlar.

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"BANA BİR ŞEY SORMAYIN"

100.000 TL'lik ödül oyununun oynandığı gecede Somer Şef ve mavi takım kaptanı Eda arasında gerginlik yaşandı.

Mehmet Şef'in Eda'ya 'Sizin patlıcan vardı ne oldu ona?' demesi üzerine Eda sinirlendi.

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Şeflere ' Ben delireceğim. Tamam şefim bana bir şey sormayın' demesi üzerine konuya Somer Şef dahil oldu.

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Somer Şef'in 'Bizim adımıza karar vermeyin. Biz size söyleriz kabul edip etmediğimizi' diyerek yarışmacılara sert çıktı.

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Eda'yı haklı bulurken bir kısmı da şeflere hak vererek Eda'nın kaptanlık yapamadığını yazdı.

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