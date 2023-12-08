MasterChef'te tansiyon yine yükseldi! İki yarışmacının tartışmasına şefler müdahale etti! 'Sabaha kadar yarışırım seninle'

MasterChef All Star'da yarışmacılar 100.000 TL büyük ödül için birbiriyle yarıştı. Heyecanın oldukça yüksek olduğu gecede gerilim de bir o kadar yüksekti. Barbaros'un Kıvanç ile ilgili söyledikleri Kıvanç ve Sergen arasında tartışmaya neden oldu.

'GEL SANA DA ÖĞRETEYİM TARİF'

Her hafta cuma akşamları 100.000 TL'lik ödül oyunu ile ekrana gelen MasterChef All Star'da bu hafta değişik bir konsept denendi ve yarışmacılardan şef bıçakları ile yemek yapmaları istendi.

Tüm hafta boyunca Sergen ve Dilara'nın düello yapmalarına değinen Barbaros, Kıvanç'ın Sergen'den çekindiğini iddia etti.

Barbaros'un sözleri üzerine ortam gerildi. Sergen ise Kıvanç'a 'Sabaha kadar yarışırım seninle. Gel sana da öğreteyim tarif' diye cevap verince konu tartışmaya döndü.

Kıvanç'ın cevabı ise 'Sergen sinirlenme. Bana sesini yükseltme' şeklinde oldu.

İkili arasında sesler yükselince şefler olaya müdahale etti. 'Burası tartışma yeri değil beceri yeri' diyen şefler araya girerek konuyu kapattı.

Sosyal medyada da konuşulan tartışma ile ilgili kullanıcılardan bazıları Kıvanç'ı haklı bulurken bazıları ise Sergen'i haklı buldu.









