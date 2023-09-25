MasterChef'te üzen veda! O ağladı, herkes ağladı! 'Bu olacak iş mi şimdi'

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın son gününde bir yarışmacı ilgiyle izlenen programa ve hayallerine veda etti. Haftalardır potada olan ve son ikiye kalan Sefa, MasterChef All Star'ın elenen ismi oldu.

İki aşamalı oyunun oynandığı eleme gecesinde yarışmacılar ilk etapta yaratıcılık tabağı yaptılar. Daha başarız tabak yaparak ikinci etaba kalan Azize, Kerem, Sefa ve Tanya şef tabağı yaptı.

Danilo Zanna'nın tabağını yapan yarışmacılardan Tanya ve Azize başarılı olarak MasterChef All Star'da bir hafta daha kalma hakkı kazandılar.

Son ikiye ise Sefa ve Kerem kaldı. 2018 MasterChef ikincisi Kerem Giritlioğlu ilk kez girdiği potada, son ikiye kaldı.

DEFALARCA POTAYA GİRDİ ÇIKTI

MasterChef All Star'a bu akşam veda eden isim Sefa oldu. Haftalardır potada olan MasterChef Sefa, MasterChef All Star 2023'ün bu haftaki elenen yarışmacısı oldu.

Eleme sonrası anlattıklarıyla hem şefleri hem de izleyicileri duygulandıran Sefa'ya sosyal medyadan destek yağdı.

Eleme sonrası kullanıcılar 'Şefim sen olmadan izlenmez', 'Biraz daha dikkatli olsaydın şimdi oradaydın', 'Mücadelene sağlık' gibi yorumlarda bulundular.





