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MasterChef’ten elenen Furkan’dan duygusal veda! 'Erken ve istemediğim...'

09.11.2020 17:44 | Son Güncelleme:
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MasterChef’ten elenen Furkan’dan duygusal veda! 'Erken ve istemediğim...'

TV 8’in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye’ye son veda isim Furkan Yalçın oldu. Yarışmadan veda erken şeflere sarılan ve duygusal anlara yaşayan Furkan Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Eleme gecesinin ardından yarışmanın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu Instagram hesabından Furkan’la çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak duygusal bir not ekledi.

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yarışmaya veda eden isim Furkan Yalçın oldu. Mehmet Yalçınkaya tarafındna yapılan “kaz ciğeri terrine” tarifini yapmakta zorlanan Furkan, rakipleri Barbaros ve Uğur’dan daha zayıf bir tabak yaparak MasterChef macerasını bitirdi. Yarışmaya erken veda etmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Furkan’ın vedası jüri üyelerini de derinden etkiledi.

Geçtiğimiz bölümlerde Furkan’ı ağlattığı sahneyle ilgili itirafta bulunan Mehmet Yalçınkaya, “Sana göstermiş olduğum tepkiden dolayı neredeyse kendi ailemden bile tepki aldım. Ustaya saygılı bir çocuktun, o olaydan sonra bana gelip tek kelime dahi etmedin. Sen bu meslekte olursun ve yürürsün" ifadelerini kullandı.

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‘ERKEN VEDA ETTİM’

Furkan yalçınkaya2

MasterChef Türkiye yarışmasına veda etmenin derin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Furkan, “Masterchef boyunca yanımda olan şeflerime, desteğini esirgemeyen sevdiklerime ve büyük bir ekibe teşekkür ederim. Erken ve istemediğim bir veda oldu.Hayırlısı olsun hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız” notunu ekledi.

SOMER ŞEF’TE DUYGUSAL MESAJ

furkan yalçınkaya

MasterChef programında son veda eden Furkan’a Somer Sivrioğlu’ndan destek geldi. Sivrioğlu gönderisinde, “20 yaşındaki bu çocuğa dikkat edin, eğer kendini geliştirmeye ve azmetmeye devam ederse, bir gün hepimizi çok gururlandıracak. Yüzün güleç, mousse’un kabarık, yolun açık, pürmüzün sıcak olsun” cümlelerini kurdu.

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