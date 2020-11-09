MasterChef’ten elenen Furkan’dan duygusal veda! 'Erken ve istemediğim...'

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yarışmaya veda eden isim Furkan Yalçın oldu. Mehmet Yalçınkaya tarafındna yapılan “kaz ciğeri terrine” tarifini yapmakta zorlanan Furkan, rakipleri Barbaros ve Uğur’dan daha zayıf bir tabak yaparak MasterChef macerasını bitirdi. Yarışmaya erken veda etmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Furkan’ın vedası jüri üyelerini de derinden etkiledi.

Geçtiğimiz bölümlerde Furkan’ı ağlattığı sahneyle ilgili itirafta bulunan Mehmet Yalçınkaya, “Sana göstermiş olduğum tepkiden dolayı neredeyse kendi ailemden bile tepki aldım. Ustaya saygılı bir çocuktun, o olaydan sonra bana gelip tek kelime dahi etmedin. Sen bu meslekte olursun ve yürürsün" ifadelerini kullandı.

‘ERKEN VEDA ETTİM’

MasterChef Türkiye yarışmasına veda etmenin derin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Furkan, “Masterchef boyunca yanımda olan şeflerime, desteğini esirgemeyen sevdiklerime ve büyük bir ekibe teşekkür ederim. Erken ve istemediğim bir veda oldu.Hayırlısı olsun hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız” notunu ekledi.