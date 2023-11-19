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MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? 19 Kasım MasterChef All Star'dan elenen isim kim oldu? O yarışmacının hatası pahalıya patladı!

19.11.2023 22:43 | Son Güncelleme:
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MasterChef'ten elenen yarışmacı merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Zorlu geçen yarışın ardından karar gecenin sonunda açıklanacak. Peki, 19 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı kim oldu? Kritik hatanın sonucu ağır oldu!

MasterChef'ten kimin elendiği merak edildi. TV8'de yayınlanan yemek yarışmasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımlarını yaptı. Bu haftanın eleme adayları Dilara, Batuhan, Ayaz, Hasan, Eren, Esra ve Tolga olmuştu. Önceki hafta ise, Tanya Esra ile son ikiye kalmış ve yarışmaya veda etmişti. Son elenen isim 19 Kasım 2023 Pazar günü gecenin sonunda belli olacak. İşte bu hafta MasterChef All star'a veda eden isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayları hafta içerisinde oynanan oyunlarla belli oldu. İlk etapta yarışmacılara damla sakızı ve kereviz şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi.

Gecenin ikinci turunda ise son dörde kalan kalan yarışmacılar ise şef tabağı yapacaklar. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı yapan isim MasterChef All Star'a veda edecek.

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MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta MasterChef Tanya Kilitkayalı veda etmişti. Bu hafta son dörde kalan yarışmacılar şef tabağını yaparak potadan çıkmaya çalışacak.

Şef tabağını en başarısız yarışmacı ise gecenin sonunda yarışmaya veda edecek.

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ELEME GECESİNDE KRİTİK HATA

Yeni bölümde bir yarışmacı eleme gecesinde kritik bir hata yaptı. Tüm yarışmacıların ne olduğunu anlamadığı anlarda Mehmet Şef'in sert çıkışı herkesi şaşırttı.

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Şef Mehmet yarışmacılara dönerek 'Bazı olaylar akıl alır gibi değil. Bu hataları buralarda nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum. Arkadaşlar burası All Star, hata kaldırmaz' demesi gerginliği iyice yükseltti.

Ayaz yaptığı hata sonucunda otomatik olarak son dörtlüye kaldı. Kimin MasterChef All Star'a vedan eden isim olacağı ise gecenin sonunda belli olacak.


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