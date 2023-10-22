MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? 22 Ekim 2023 Pazar MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu?

MasterChef'ten elenen yarışmacı bu akşam oynanan oyunların sonucunda belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Alican, Cemre, Metin, Kıvanç, Sergen, Eren ve Tanya oldu. Önceki hafta ise, MasterChef 2018 sezonu ikincisi Kerem Giritlioğlu yarışmaya veda etmişti. Son programda yaşananlar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında, "22 Ekim 2023 MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayları hafta içersinde oynanan oyunlarla belli oldu. İlk etapta yarışmacılara balık yağı ve trüf veren şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi.

Gecenin ikinci turunda ise son dörde kalan kalan yarışmacılar şef tabağı yapacaklar. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı yapan isim MasterChef All Star'a veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta MasterChef Kerem veda etmişti. Bu hafta son dörde kalan yarışmacılar şef tabağını yaparak potadançıkmaya çalışacak.

Şef tabağını en başarısız yapan isim ise yarışmaya veda edecek.