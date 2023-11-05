MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? 5 Kasım 2023 Pazar MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu? İşte ayrılan isim

MasterChef'ten elenen yarışmacı geçtiğimiz gün ekrana gelen bölümde belli oldu. Bu haftanın eleme adayları Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara oldu. Önceki hafta ise, MasterChef'in son şampiyonu Metin Yavuz Tanya ile son ikiye kalmış ve yarışmaya veda etmişti. Son programda yaşananlar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında, "5 Kasım 2023 MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te eleme adayları hafta içerisinde oynanan oyunlarla belli oldu. İlk etapta yarışmacılara nar ve Brüksel lahanası şefler, yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istedi.

Gecenin ikinci turunda ise son dörde kalan kalan yarışmacılar ise şef tabağını yaptılar. Yarışmanın sonunda ise en başarısız tabağı yapan isim MasterChef All Star'a veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'a geçtiğimiz hafta MasterChef Metin Yavuz veda etmişti. Bu hafta son dörde kalan yarışmacılar şef tabağını yaparak potadan çıkmaya çalıştı.

Şef tabağını en başarısız yapan MasterChef yarışmacısı ise gecenin sonunda yarışmaya veda edecek.







