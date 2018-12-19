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MasterChef Türkiye'de büyük finalde kimler yarışacak? MasterChef 3'lü finalde kim elendi?

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 19.12.2018 01:02 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye 3'lü final heyecanının yaşandığı son bölümüyle 18 Aralık Salı akşamı TV8'de ekrana geldi. MasterChef Türkiye 32. bölümde Burcu, Uğur ve Kerem canlı yayındaki büyük finalde yarışabilmek için mücadele etti. Peki MasterChef 3'lü finalde kim elendi? MasterChef Türkiye büyük finalde kimler yarışacak? 23 Aralık Pazar yayınlanacak büyük finalde ise bir ilk yaşanacak ve program canlı olarak ekrana gelecek. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar ve veda eden isim.

MasterChef Türkiye'de büyük finalde kimler yarışacak? MasterChef 3'lü finalde kim elendi?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de artık sona gelindi. Jüri kadrosunda Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi uzmanların bulunduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Burcu, Uğur ve Kerem finale kalabilmek için hünerlerini sergiledi. MasterChef'te oynanan 3'lü kaptanlık oyununun ardından Uğur büyük finale gitmeyi hak eden ilk yarışmacı oldu. Kerem ve Burcu ise eleme bölümüne kaldı.

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?
Şefler son elemede Kerem ve Burcu'dan biri Türk, diğeri dünya mutfağından iki yemek yapmasını istediler. Bonfilenin ana malzeme olduğu etapta yarışmacılar 45 dakika için ikişer çeşit yemek yaptı. Jüri yarışmacıların yemeklerini tattıktan sonra kararını verdi. MasterChef 3'lü finalde elenen isim pasta şefi olan Burcu oldu. Böylece MasterChef Türkiye'nin büyük finalinde Uğur ve Kerem yarışma hakkı kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen büyük finali 23 Aralık Pazar akşamı TV8'de canlı olarak yayınlanacak. Finalde kazanan yarışmacı ise büyük ödülün sahibi olacak.


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