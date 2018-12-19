MasterChef Türkiye'de büyük finalde kimler yarışacak? MasterChef 3'lü finalde kim elendi?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de artık sona gelindi. Jüri kadrosunda Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi uzmanların bulunduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Burcu, Uğur ve Kerem finale kalabilmek için hünerlerini sergiledi. MasterChef'te oynanan 3'lü kaptanlık oyununun ardından Uğur büyük finale gitmeyi hak eden ilk yarışmacı oldu. Kerem ve Burcu ise eleme bölümüne kaldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Şefler son elemede Kerem ve Burcu'dan biri Türk, diğeri dünya mutfağından iki yemek yapmasını istediler. Bonfilenin ana malzeme olduğu etapta yarışmacılar 45 dakika için ikişer çeşit yemek yaptı. Jüri yarışmacıların yemeklerini tattıktan sonra kararını verdi. MasterChef 3'lü finalde elenen isim pasta şefi olan Burcu oldu. Böylece MasterChef Türkiye'nin büyük finalinde Uğur ve Kerem yarışma hakkı kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen büyük finali 23 Aralık Pazar akşamı TV8'de canlı olarak yayınlanacak. Finalde kazanan yarışmacı ise büyük ödülün sahibi olacak.



