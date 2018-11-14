MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

MasterChef Türkiye'nin Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı vardı. Eleme potasının finalinde Uğur, Kerem ve Melten en iyi lazanyayı yapmak için mücadele etti. Ancak MasterChef Türkiye'de Murat, yarışmacı arkdaşlarını ve şefleri çileden çıkarttı. Stüdyonun üst kısmından sürekli bağıran ve garip hareketler yapan Murat herkesi sinirlendirdi. Murat Öztürk yaptığı hareketlerin ardından stüdyodan kovuldu. Ancak jürinin sabrını taşıran Murat için şok bir karar alındı.

MASTERCHEF'DE MURAT' NEDEN DİSKALİFİYE OLDU? İŞTE JÜRİNİN AÇIKLAMASI

MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, aralarında toplanarak Murat Öztürk'ü diskalifiye etme kararı aldı. Eleme için toplanan jüri, Murat'ın diskalifiye olduğunu açıkladı. Jüri üyeleri Murat kararıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, 'Bugün üzücü olaylar yaşadık. Aslında bunun geçmişi de var. Biz buraya tanıdığımız, bildiğimiz şefleri çağırdık. Ancak bugün yaşadıklarımız bizleri çileden çıkartacak noktaya getirdi. Konuklarımıza karşı tutumundan, dışarda yemek yaparken misafirlerimize karşı olan tutumundan dolayı bu kararı aldık. Oybirliğiyle bu kararı aldık. Murat'ın yaptıkları MasterChef Türkiye'yle bağdaşan hareketler değil. Bir süre buna sabrettik ve düzeleceğini düşündük. Ama olmadı' şeklinde konuştular.