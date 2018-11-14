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MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 02:11 | Son Güncelleme

MasterChef'de bu hafta kim elendi? TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacı Murat Öztürk yaptığı garip davranışlarla şefleri çileden çıkardı. Uğur, Kerem ve Meltem'in eleme adayı olduğu son bölümde jüri radikal bir karar alarak yarışmanın en dikkat çeken ismi olan Murat'ı diskalifiye etti. MasterChef'den diskalifiye olan Murat Öztürk kimdir? Murat Survivor'da mı yarışacak? İşte MasterChef'de Murat'ın stüdyodan kovulma anı ve diskalifiye edilişi

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

MasterChef Türkiye'nin Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı vardı. Eleme potasının finalinde Uğur, Kerem ve Melten en iyi lazanyayı yapmak için mücadele etti. Ancak MasterChef Türkiye'de Murat, yarışmacı arkdaşlarını ve şefleri çileden çıkarttı. Stüdyonun üst kısmından sürekli bağıran ve garip hareketler yapan Murat herkesi sinirlendirdi. Murat Öztürk yaptığı hareketlerin ardından stüdyodan kovuldu. Ancak jürinin sabrını taşıran Murat için şok bir karar alındı.

MASTERCHEF'DE MURAT' NEDEN DİSKALİFİYE OLDU? İŞTE JÜRİNİN AÇIKLAMASI
MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, aralarında toplanarak Murat Öztürk'ü diskalifiye etme kararı aldı. Eleme için toplanan jüri, Murat'ın diskalifiye olduğunu açıkladı. Jüri üyeleri Murat kararıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, 'Bugün üzücü olaylar yaşadık. Aslında bunun geçmişi de var. Biz buraya tanıdığımız, bildiğimiz şefleri çağırdık. Ancak bugün yaşadıklarımız bizleri çileden çıkartacak noktaya getirdi. Konuklarımıza karşı tutumundan, dışarda yemek yaparken misafirlerimize karşı olan tutumundan dolayı bu kararı aldık. Oybirliğiyle bu kararı aldık. Murat'ın yaptıkları MasterChef Türkiye'yle bağdaşan hareketler değil. Bir süre buna sabrettik ve düzeleceğini düşündük. Ama olmadı' şeklinde konuştular.

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MURAT SURVIVOR 2019'DA MI YARIŞACAK?
Murat Öztürk ilk olarak TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programına katılmış ve oradan da sunucu Onur Büyüktopçu tarafından kovulmuştu. MasterChef'e katılan Murat yaptığı hareketlerle yarışmanın en dikkat çeken ismi olmuştu. Murat Öztürk'ün Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da yarışacağı iddia edilmişti. Ancak MasterChef'de yaptığı hareketler ve diskalifiye edilmesinin ardından Survivor'da yarışma ihtimali neredeyse kalmamış durumda.

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MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI MURAT KİMDİR?
Masterchef yarışmacısı Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyor. Yaptığı davranışlarla juri üyelerini kızdıran yarışmacı gerginliklere neden oluyor.


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