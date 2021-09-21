MasterChef Türkiye'de yaptıkları lokma tatlısıyla şoke ettiler! Ünlü şefler tadım yapmakta zorlandı!

MasterChef Türkiye 2021'de 5. haftanın mavi takım kaptanı Azize, kırmızı takım kaptanı ise Hamza oldu. Azize ve Hamza kaptanlık oyunu için mutfağa girdi.

İki kaptan, şeflerin istediği yemeği yapmak için mutfağa girerken takımlar da yukarıdan kaptanlarına destek oldu. Kaptanlar düellosu için istenen yemek lokma tatlısı oldu.

Şefler, kaptanlar düellosu öncesinde lokma tatlısının nasıl olması gerektiğini ve kazananın nasıl belirleneceğini anlattı. Yarışmacılara, en lezzetli ve en iyi lokma tatlısı yapmaları için 30 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, kazanan kaptanı belirlemek için tadım yaptı.

Ancak yarışmacıların yaptığı lokma tatlıları ünlü şefleri çok şaşırttı.

Yarışmacılar lokmanın şeklini tutturmayı başaramadı.

"BURADA LOKMAYA BENZEYEN BİR ŞEY YOK"

Şef Yalçınkaya, "Bizim böyle bir lokmamız mı var? Burada lokmaya benzeyen bir şey yok. Aralarından seçmemiz gerekecek herhalde" dedi.

Tadım yapmakta zorlanan şefler, Azize ve Hamza'dan üçer tane tatlı seçmelerini istedi.

"KARİYERİNİZDE SAKIN BUNU YAPMAYIN"

Karar sonrasında açıklama yapan Somer Sivrioğlu, "Bir şeyi ya yapın yada yapmayın. Şurada 10 tane yuvarlak, dışı çıtır içi yumuşak lokmayı yapan kazanacaktı. Ancak siz sayıya gittiniz. Kariyerinizde sakın bunu yapmayın. İki taraf da zayıf" dedi.

Gecenin sonunda ise rakibine göre daha başarılı lokma tatlısı yapan Hamza, kaptanlar düellosunu kazandı.



