MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Eylül MasterChef yeni takımlarda kimler var?

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 4. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 13 Eylül Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef 66. bölümde yarışmacılar arasında en iyi şekilde künefeyi yapan kişi, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti. Sonrasında kaptanlar, sırasıyla yarışmacı seçimi yaparak takım kadrolarını oluşturdu.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyunu iki aşamalı olarak yapıldı. Verilen ana ürün tavuk oldu. Yarışmacılardan bu ürünle ilk turda tavuk kievski, ikinci turda tavuk şiş yapmaları istendi. İlk turda başarılı olan yarışmacılar Azize, Mert, Emre, Sergen, Ateş, Milhan, Eren ve Mustafa idi. Bu turda gecenin en iyi tabağı ise Sergen oldu.

İkinci tura kalan yarışmacılar, 25 dakika tavuk şiş yapmak için tezgahlarının başına geçtiler. Süre sonunda şefler, mavi takım kaptanını belirlemek için kritik tadımı yaptı. Sonrasında Sergen, Azize, Eren ve Mert öne çağrıldı. Dördüncü Sergen, üçüncü Eren oldu. Kaptanlık oyununu kazanan isim ise Azize oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef 2021’de kaptanlık oyunu sonrasında bu haftanın mavi takım kaptanı belli oldu. Mavi takım kaptanı Azize, kırmızı takım kaptanını belirlemeden önce "İlk hafta geldiğimde potaya girdim. Ben bunun rövanşını alırım" dedi. Sonrasında ise kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti.

MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef’in beşinci haftasında kaptanlık oyunu sonrasında kaptanlar belli oldu. İki kaptan, yarışmacıları seçerek haftayı kayıpsız kapatmak için güçlü bir takım oluşturmaya çalıştı.

Azize'nin kaptan olduğu mavi takımda Eren, Sergen, Burcu, Mert, Mustafa ve Ateş yer aldı.

Kaptanlığını Hamza'nın yaptığı kırmızı takım kadrosu ise Araz, Emre, Milhan, Dilara, Şükrü ve Safanur'dan oluştu.

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de kaptanlar düellosunda yarışmacılardan lokma tatlısı yapılması istendi. Yarım saat içinde en lezzetli ve en çok lokmayı yapan kaptan, düelloyu kazanacaktı. Süre sonunda şefler, değerlendirmelerini yaptı. Gecenin son oyununda kaptanlar düellosunu kazanan isim Hamza oldu

