MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yeni jüri üyeleri ve yayın tarihi

Geçen sezon ekranlara damga vuran yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 18 Ağustos Pazar akşamı TV8’de başlıyor.

JÜRİDE DEĞİŞİKLİK!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef'in yeni sezon ilk tanımı yayınlandı. Dünyaca ünlü şefler arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna bu yıl yarışmacılara hem bilgilerini aktaracak hem de aralarından bir kişiyi şampiyon yapacak. Geçen sezon jüride yer alan ünlü şef Hazer Armani ise programdan ayrıldı. Armani'nin yerine İtalyan Şef Danilo Zanna geldi.

MasterChef yeni sezonuyla 18 Ağustos Pazar akşamı TV8’de.

