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MasterChef yarışmacısı Mert Emre Keçeci ilk günden jürileri kızdırdı! "Yanlış bir örnek"

01.07.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Temmuz akşamında başlayan MasterChef programına katılan Mert Emre Keçeci ilk programdan dikkat çekti. Yemeğin sosyolojik boyutlarıyla ilgilendiğini söyleyen Keçeci'ye Danilo Zanna, "Levrek fileto sosunu sosyoloji olarak nasıl değerlendiriyorsun?" diye sorunca olanlar oldu.

MasterChef yarışmacısı Mert Emre Keçeci ilk günden jürileri kızdırdı! "Yanlış bir örnek"

Mert Emre Keçeci jürilere levrek fileto hazırladı. Yemek yapmayı ve yeni deneyimleri sevdiğini söyleyen Keçeci, yemeklerin sosyolojik boyutu hakkında jürilerle tartıştı. Danilo Zanna'nın sorusuna, "Balık biliyorsunuz Türkiye'de gerektiği özeni görmüyor bence. Çünkü hep aynı şeyler yapılıyor balıkla alakalı. Hamsi dediğimiz zaman herkesin aklına hamsi geliyor. Halbuki atıyorum dışarıda, Yunanistan'da mesela hamsi yapılırken bizim hamsi kuşunun arasına kaşar peyniri koyan var." diyen yarışmacı, jürilerden tepki aldı.

"HAMSİYİ NEREDEN BULUYOR YUNANİSTAN?"

Somer Sivrioğlu yarışmacıya, "Hamsiyi nereden buluyor Yunanistan?" sorusunu yöneltince yarışmacı, "Büyük ihtimal bizden, Karadeniz'den alıyordur" yanıtını verdi.

"YANLIŞ BİR ÖRNEK"

Danilo Zanna ise, "Bence aslında tam tersi. Özellikle Türk mutfakta negatif algılar var. Sen Karadeniz mutfağından bahsediyorsun. Ben sana net bir şekilde söyleyebilirim ki dünyada en yaratıcı mutfak Karadeniz'de. O kadar az malzemeyle o kadar muhteşem yemek yapabiliyorlar. Yunanistan da içine kaşar atmak zorunda kalıyor. Sen tam tersi bakıyorsun diyorsun ki, 'Yunanistan'da daha yaratıcı'" Yarışmacının örneğinin yanlış bir örnek olduğunu söyleyen Zanna, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yunanistan'da Karadeniz malzemeleri olsa onlar hiçbir yemek çıkaramazlar." dedi. Türkiye'de ceviz kabuklarından reçel yapıldığını söyleyen Zanna, "Türkiye'de muhteşem bir yaratıcılık var." dedi.

"AKADEMİK TOPLANTILARDA BUNLARI DELİCESİNE TARTIŞIYORUZ"

Tartışmaya dahil olan Mehmet Yalçınkaya şu ifadeleri kullandı: "Şimdi önce biz kendi ülkemizi araştıracağız, ülkemizde neler var ona hakim olacağız. Türkiye'de bir şey yok derken ben sana Türkiye'de yüzlerce ürün sayarım. Akademik toplantılarda biz bunları delicesine tartışıyoruz"

Danilo ve Mehmet Şef'ten evet alan Mert Emre Keçeci bir üst tura geçti.

MERT EMRE KEÇECİ KİMDİR?

Mert Emre Keçeci 32 yaşındadır ve bilgisayar mühendisidir. İstanbul'dan katılıyor ve yemek yapmayı seviyor. Yemeğin sosyolojik boyutuyla ilgilendiğini söyleyen Keçeci, "Yemek yapmak bir tutkuydu şimdi gerçeğe dönüşüyor." dedi.

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TV8 Masterchef
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