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MasterChef'te eleme adayı kim olacak? Son 6'ya kimler geçecek? MASTERCHEF TÜRKİYE 159. BÖLÜM ÖZETİ

17.12.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam haftanın son eleme oyunu oynanacak. Kırmızı takım komple potadaydı. Peki MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı mavi takımdan kim alacak? Hangi yarışmacı eleme potasına gidecek?

MasterChef'te eleme adayı kim olacak? Son 6'ya kimler geçecek? MASTERCHEF TÜRKİYE 159. BÖLÜM ÖZETİ

MasterChef Türkiye yeni bölümü bu akşam 21.00'de ekranlarda olacak. Bu akşam haftanın son eleme oyunu oynanacak. New Orleans Tavuk Kızartma yemeğinin yapılacağı bölümde bu gecenin sonunda potaya giden son yarışmacının kim olduğu belli olacak. Peki MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde neler yaşanacak? İşte MasterChef Türkiye yeni bölüm ile ilgili detaylar...

KIRAN KIRANA MÜCADELE!

MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar son 6'ya direkt olarak kalabilmek için yarışacaklar. Tolga'nın kaptanlığındaki kırmızı takım dün itibariyle komple potaya gitmişti. Aslında bu akşam yalnızca mavi takım yarışacak.

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Yağız, Metin,Kıvanç ve Burak Kaya'nın yarışacağı haftanın son eleme akşamında kazananlar kim olacak? Eleme potasına kim gidecek oldukça merak konusu. Yağız'ın kaptanlığındaki mavi takım bu akşam son 6'ya direkt bilet için ter dökecekler.

KİM POTAYA GİTTİ? KİMLER SON 6'DA?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

Her akşam milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitleyen MasterChef'te son eleme adayı kim olacak? Etapların oldukça zorlaştığı sevilen yarışma programında yarışmacılar bu akşam New Orleans Kızarmış Tavuk yapacaklar. Tavuğun yanında mac&cheese, bezelye yemeği, patates püresi, mısır ekmeği ve gravy sos isteyen şefler yarşmacıları oldukça zorlayacak.

Haftanın potaya giden son yarışmacısı kim olacak? Kimler son 6'ya direkt kalacaklar?

Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'nin hem son 6'sı hem de eleme adayları belli olacak!

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