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MasterChef Zile Batı nasıl yapılır? Tokat'ın meşhur yemeği Zile Batı tarifi ve malzeme listesi

28.10.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zile Batı tarifi MasterChef programı seyircileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'nin 28 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak olan bölümü Tokat Zile'de çekilerek Tokat lezzetleri odağında 5 çeşit yapıldı. Şeflerin istediği yemeklerden biri de Zile Batı tarifi oldu. Zile Batı tarifini merak edenler arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, MasterChef Zile Batı nasıl yapılır? Tokat'ın meşhur yemeği Zile Batı tarifi ve malzeme listesi...

MasterChef Zile Batı nasıl yapılır? Tokat'ın meşhur yemeği Zile Batı tarifi ve malzeme listesi
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 25dk

Zile Batı yemeği Tokat'ın Zile ilçesinde oldukça meşhurdur. Mercimek, ince bulgur gibi malzemelerden oluşan Zile Batı yemeği sulu bir yemek olmakla beraber çorba olarak da servis edilebilir. Deneyecekler için Zile Batı tarifi ve yapılışı...

MALZEMELER

  • 2 su bardağı yeşil mercimek
  • Yarım su bardağı ince bulgur
  • 3 dolu domates salçası
  • Yeşil soğan, maydanoz, dereotu
  • Dövülmüş ceviz

TARİF

  • Mercimeği haşlıyoruz, derin bir kapta sıcak mercimeğin yarısından azını alıp ince bulgurla salçayı karıştırıp ıslıyoruz .
  • Diğer tarafta ıslanırken yeşilleri ince ince doğruyoruz.
  • Soğuyan mercimeği de katıp biraz soğuk suyla sulandırıyoruz.
  • İçine doğradığımız yeşili katıyoruz, Cevizimizi ekleyip servise hazırlıyoruz.

AFİYET OLSUN!

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Tokat Zile Masterchef tokat zile tarifi

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