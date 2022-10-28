MasterChef Zile Batı nasıl yapılır? Tokat'ın meşhur yemeği Zile Batı tarifi ve malzeme listesi

Zile Batı yemeği Tokat'ın Zile ilçesinde oldukça meşhurdur. Mercimek, ince bulgur gibi malzemelerden oluşan Zile Batı yemeği sulu bir yemek olmakla beraber çorba olarak da servis edilebilir. Deneyecekler için Zile Batı tarifi ve yapılışı...

MALZEMELER 2 su bardağı yeşil mercimek

Yarım su bardağı ince bulgur

3 dolu domates salçası

Yeşil soğan, maydanoz, dereotu

Dövülmüş ceviz

TARİF Mercimeği haşlıyoruz, derin bir kapta sıcak mercimeğin yarısından azını alıp ince bulgurla salçayı karıştırıp ıslıyoruz .

Diğer tarafta ıslanırken yeşilleri ince ince doğruyoruz.

Soğuyan mercimeği de katıp biraz soğuk suyla sulandırıyoruz.

İçine doğradığımız yeşili katıyoruz, Cevizimizi ekleyip servise hazırlıyoruz.

AFİYET OLSUN!

