Zile Batı tarifiMasterChef programı seyircileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'nin 28 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak olan bölümü Tokat Zile'de çekilerek Tokat lezzetleri odağında 5 çeşit yapıldı. Şeflerin istediği yemeklerden biri de Zile Batı tarifi oldu. Zile Batı tarifini merak edenler arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, MasterChef Zile Batı nasıl yapılır? Tokat'ın meşhur yemeği Zile Batı tarifi ve malzeme listesi...
Zile Batı yemeği Tokat'ın Zile ilçesinde oldukça meşhurdur. Mercimek, ince bulgur gibi malzemelerden oluşan Zile Batı yemeği sulu bir yemek olmakla beraber çorba olarak da servis edilebilir. Deneyecekler için Zile Batı tarifi ve yapılışı...
MALZEMELER
2 su bardağı yeşil mercimek
Yarım su bardağı ince bulgur
3 dolu domates salçası
Yeşil soğan, maydanoz, dereotu
Dövülmüş ceviz
TARİF
Mercimeği haşlıyoruz, derin bir kapta sıcak mercimeğin yarısından azını alıp ince bulgurla salçayı karıştırıp ıslıyoruz .
Diğer tarafta ıslanırken yeşilleri ince ince doğruyoruz.
Soğuyan mercimeği de katıp biraz soğuk suyla sulandırıyoruz.
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