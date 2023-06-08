Maşukiye’ye spor salonu kazandırılıyor

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Kapalı Spor Salonu toplam bin 350 metre kareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları, soyunma odaları yer alıyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Türkiye Yüzyılı’mıza yakışır eser ve hizmetlerle Kartepe’mizin değerine değer katıyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Maşukiye Kapalı Spor Salonu’muzun çalışmalarına toplam bin 350 metrekare inşaat alanında hızla devam ediyoruz. Bugün çalışmaları yakından inceledik. Tamamlandığında çok güzel olacak" dedi.

