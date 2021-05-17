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Masumiyet 12. bölüm full, tek parça izle| Masumiyet son bölüm canlı izle

17.05.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi Masumiyet, yeni gününde ve yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Masumiyet dizisi 12. bölüm full, tek parça ve canlı izlemle linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Masumiyet 12. bölüm full, tek parça izle| Masumiyet son bölüm canlı izle

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Yeni bölümde Harun'un gizli iş birlikleri herkesi şok eder. Peki Harun'un planı davanın gidişatını değiştirebilecek mi? Detaylara haberimizde...

MASUMİYET 12. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE

Bahar ve Hale, çocukları için sıra dışı bir iş birliği yapmak zorunda kalırken, Harun’un gizli iş birlikleri ise davanın seyrini değiştirecek güçtedir.

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MASUMİYET 12. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

Ela, annesinin elini tutup, İlker’e arkasını dönmeyi nihayet başarır ancak Hale’nin dava sürecini etkilemek için bulduğu radikal çözüm Ela, İlker ve İrem üçlüsünün duygusal dengelerini kökünden sarsar.
Masumiyet 12. bölüm full, tek parça izle| Masumiyet son bölüm canlı izle

Ela, Hale’nin attığı adımla dengesini kaybederken, İrem; Hale ve İlker’den hayatının en ağır darbesini yer. Bahar, Harun’un etrafını saran sis perdesini ilk kez aralarken, İlker’in son hamlesi herkesin sınırlarını zorlayacaktır.
Masumiyet 12. bölüm full, tek parça izle| Masumiyet son bölüm canlı izle

MASUMİYET DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hale’nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır. İsmail’in şok itirafıyla yer yerinden oynarken, Umut’un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir. Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında arafta kalır.

Masumiyet 12. bölüm full, tek parça izle| Masumiyet son bölüm canlı izle

İsmail’in gölgesinden kurtulan Hale ve İlker için ise vakit, karanlık aile geçmişleriyle hesaplaşma vaktidir. İsmail’in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir. Harun’un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.

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FOX Haber Hülya Avşar Serkay Tütüncü
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