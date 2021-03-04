Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya erotomani suçlaması! Masumiyet'te adı geçen erotomani nedir?

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Masumiyet dizisi 2. son bölümüyle 3 Mart Çarşamba akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Masumiyet dizisinin 10 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 3. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

"ELA TAKINTILI BİR EROTOMANDIR"

Masumiyet'in yeni bölümünde İlker Ilgaz'ın avukatları mahkemede Ela'yı suçluyor. Avukatın "Ela Yüksel takıntılı bir erotomandır. İntikam istedi ve suçu İlker Ilgaz'a attı" sözleri Ela'nın annesi Bahar'ı şoke ediyor. Masumiyet'te erotomani olarak adlandırılan psikolojik rahatsızlığın ne olduğu da merak edildi.

EROTONOMANİ NEDİR?

Erotomanik kişiler, birinin kendisine yoğun şekilde aşık olduğuna inanır. Tarafından sevildiğini düşündükleri kişiler çoğunlukla ünlü ve toplum tarafından tanınan ya da ulaşılması güç olan kişilerdir.

Çoğu durumda bu ünlü ya da ulaşılamaz olarak tanımladığımız kişiler, erotomanik kişilerle henüz hiç tanışmamıştır ya da tesadüfi olarak bir yerde karşılaşmış olabilirler.

Erotomanik kişiler karşılarındaki birey ile aralarında cinsel bir birliktelik olduğunu da iddia edebilirler, hatta tek taraflı olarak fotoğraf bile gönderebilirler.