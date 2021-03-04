Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker'in avukatından Ela'ya erotomani suçlaması! Masumiyet'te adı geçen erotomani nedir?

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Masumiyet dizisi 2. son bölümüyle 3 Mart Çarşamba akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Masumiyet dizisinin 10 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 3. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.
Masumiyet'in yeni bölümünde İlker Ilgaz'ın avukatları mahkemede Ela'yı suçluyor. Avukatın "Ela Yüksel takıntılı bir erotomandır. İntikam istedi ve suçu İlker Ilgaz'a attı" sözleri Ela'nın annesi Bahar'ı şoke ediyor. Masumiyet'te erotomani olarak adlandırılan psikolojik rahatsızlığın ne olduğu da merak edildi.
Erotomanik kişiler, birinin kendisine yoğun şekilde aşık olduğuna inanır. Tarafından sevildiğini düşündükleri kişiler çoğunlukla ünlü ve toplum tarafından tanınan ya da ulaşılması güç olan kişilerdir.
Çoğu durumda bu ünlü ya da ulaşılamaz olarak tanımladığımız kişiler, erotomanik kişilerle henüz hiç tanışmamıştır ya da tesadüfi olarak bir yerde karşılaşmış olabilirler.
Erotomanik kişiler karşılarındaki birey ile aralarında cinsel bir birliktelik olduğunu da iddia edebilirler, hatta tek taraflı olarak fotoğraf bile gönderebilirler.
Ya da aynı ortamda bulunan, sosyal statü olarak üstün kişiler olabilirler. Erotomani daha çok, reddedildikten sonraki mutsuzluk ve yalnızlık duygusunu bastırmaya çalışan ve sevgisine karşılık alamamış kişilerin geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır.
Dizinin ikinci bölümünde; Ela (İlayda Alişan) yaşadığı felaketle yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdi.
Düğün gününde gözaltına alınan İlker Ilgaz’ın (Serkay Tütüncü) da tutuklanarak cezaevine konuldu. İlker cezaevinde ise bir grup mahkum tarafından linç edilmek istedi. Yaralanan İlker hastaneye kaldırıldı.
Aileler ise çocukları için adalet arayışına girdi. Bahar (Deniz Çakır), kızının yaşadığı şiddetten İlker Ilgaz’ı sorumlu tutarken, İlker’in annesi Hale (Hülya Avşar) ise oğlunun suçsuz olduğunu savundu.
Oğlu İlker’i hapishaneden kurtarmak isteyen Hale hastaneye giderek Bahar’a izleyenleri şoke edecek teklifte bulundu. Hale, Bahar'a Ela'nın tedavisini Amerika'da yaptırmayı ve çok yüklü miktarda para da vermeyi teklif etti.
Hale, oğlunun tamamlanamayan nikahı için de düğmeye bastı.
Harun’un (Mehmet Aslantuğ) kızı İrem’i yaşananlardan uzak tutmak istemesine rağmen İrem, İlker’le cezaevinde nikah masasına oturdu.
Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
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