Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü 'Seks' açıklamasının ardından magazincilerden böyle intikam aldı!

Erken final yapan “Masumiyet”in İlker’i Serkay Tütüncü, röportajdaki açıklamaları nedeniyle magazin gündemine malzeme edildi. Tütüncü, cinsellik ve sekse ilişkin söylediklerinin çarpıtıldığını söylese de haberler bir bir yayılmaya başladı. Son zamanlarda adından epeyce söz ettiren ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Gönderisine " Türkiye'de magazin" notunu düşerek magazinciler ile dalga geçti.

YALAN HABERİN İNTİKAMINI BÖYLE ALDI

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Serkay Tütüncü, “Seks bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli. Enerjiye inanıyorum. Partnerinle sevişmek zorunda değilsin, sadece seyircinin sizi sevişirken hayal etmesini sağla, yeter. Sen sonuçta oyuncusun. Özellikle yaz dizilerinde bu böyle oluyor.“ sözleriyle gündeme gelmişti.

CAN YAMAN İLE AYNI KEFEYE KOYDULAR

Öte yandan bu sözleri ile bir dönem 'Bay Yanlış' adlı dizide rol arkadaşı olan Can Yaman'ın skandal libido açıklamalarıyla bağdaştırılmıştı.

Söylediği sözlerin çarpıtıldığını ifade eden Tütüncü, önce sosyal medya hesabından magazincileri sert bir dille uyardı. Daha sonra ise çareyi alay etmekte buldu.