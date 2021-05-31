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Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü 'Seks' açıklamasının ardından magazincilerden böyle intikam aldı!

31.05.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezona çok iddialı bir giriş yapan Masumiyet dizisinde İlke Ilgaz karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan oyuncu Serkay Tütüncü, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı açıklamalar ile gündeme gelmişti. Tütüncü, röportaj esnasında söylediklerinin çıkan haberlerde çarpıtıldığını dile getirse de, bir işe yaramadı. Son çareyi magazinciler ile dalga geçmekte bulan Tütüncü, sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti.

Erken final yapan “Masumiyet”in İlker’i Serkay Tütüncü, röportajdaki açıklamaları nedeniyle magazin gündemine malzeme edildi. Tütüncü, cinsellik ve sekse ilişkin söylediklerinin çarpıtıldığını söylese de haberler bir bir yayılmaya başladı. Son zamanlarda adından epeyce söz ettiren ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Gönderisine " Türkiye'de magazin" notunu düşerek magazinciler ile dalga geçti.

YALAN HABERİN İNTİKAMINI BÖYLE ALDI

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Serkay Tütüncü, “Seks bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli. Enerjiye inanıyorum. Partnerinle sevişmek zorunda değilsin, sadece seyircinin sizi sevişirken hayal etmesini sağla, yeter. Sen sonuçta oyuncusun. Özellikle yaz dizilerinde bu böyle oluyor.“ sözleriyle gündeme gelmişti.

Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü 'Seks' açıklamasının ardından magazincilerden böyle intikam aldı!

CAN YAMAN İLE AYNI KEFEYE KOYDULAR

Öte yandan bu sözleri ile bir dönem 'Bay Yanlış' adlı dizide rol arkadaşı olan Can Yaman'ın skandal libido açıklamalarıyla bağdaştırılmıştı.
Söylediği sözlerin çarpıtıldığını ifade eden Tütüncü, önce sosyal medya hesabından magazincileri sert bir dille uyardı. Daha sonra ise çareyi alay etmekte buldu.

Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü 'Seks' açıklamasının ardından magazincilerden böyle intikam aldı!

"TÜRKİYE'DE MAGAZİN!"

Rol aldığı Masumiyet dizisi 13. bölümü ile geçtiğimiz hafta final yapınca memleketi Alaçatı'ya dönen Serkay Tütüncü, çareyi çıkan haberlerle dalga geçmekte buldu. Arkadaşıyla esprili bir röportaj yapan oyuncu, sokaklarda koşturarak derdini anlatmaya çalıştı. “Türkiye’de magazin” diyerek sözlerinin çarpıtıldığını altını çizen Tütüncü, hayranlarını güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Serkay Tütüncü
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