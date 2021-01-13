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Masumlar Apartmanı 17. son bölüme Safiye'nin sinir krizi geçirdiği sahne damga vurdu! Masumlar Apartmanı ve Ezgi Mola sosyal medyayı salladı

13.01.2021 00:55 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisi 17. bölümüyle TRT 1'de ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın son bölümde Han ve İnci'nin evlendiğini öğrenen Safiye büyük şok yaşadı. Safiye Han'ı, dedesi ise İnci'yi evden kovdu. Gülben'in sürpriziyle bir kez daha eski aşkı Naci'yle karşı karşıya gelen Safiye, annesinin hayalinin aklından çıkmamasıyla zor anlar yaşadı. Evde sinir krizi geçiren Safiye kafasını duvarlara vurarak kendini yaraladı. Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola ise oyunculuğuyla sosyal medyada gündem oldu

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı yeni yılın ilk haftasında ekrana gelmemişti. Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 17. yeni bölümü 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye'nin şok hareketleri damga vurdu.

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Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst etti. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana geldiler. İnci'nin dedesi Memduh'un karşısına çıkan Han ve İnci evliliklerini açıklamak üzereyken Safiye kapıya dayandı.

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Memduh'a Han ve İnci'nin evlendiklerini söyleyen Safiye düğün fotoğrafını da gösterdi. Bu olaylardan sonra ise Han ve Safiye kavga etti. Safiye Han'ı evden kovdu. İnci de dedesinin ağır sözleriyle evden ayrıldı.

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Diğer yandan ise Safiye'nin eski aşkı Naci'nin ölümcül bir hastalığın pençesinde olduğu ortaya çıktı. Naci'nin eski eşi ve aynı zamanda Safiye'nin de lise arkadaşı olan Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırdı. Safiye'nin kapısına giden Gülru, Naci'yle uzun yıllar evli kaldıklarını ve bir kız çocukları olduğunu açıkladı.

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Naci'nin evliliğini öğrenen Safiye ise annesinin hayalinin de sözleriyle evde sinir kriri geçirdi. Annesinin hayalinin kafasından çıkmasını isteyen Safiye, evde ne var ne yoksa kırıp döktü. Safiye kafasını da duvarlara vurarak kendini yaraladı. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım istedi. Eve koşan Han ise ablasını güçlükle sakinleştirdi.

Safiye'ye sarılan Han hiç bir yere gitmeyeceğini ve hep birlikte bu evde kalacaklarını söyledi. Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrendi. İnci Han'ın aldığı kararla gözyaşlarına boğuldu. Finalde ise Han'ın İnci'nin eski sevgilisiyle ilgili sözleri de İnci'yi yıktı.

MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin sinir krizi geçirdiği anlar sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılar etkileyici sahneyle ilgili yorumlar yaptı.

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