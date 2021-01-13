Masumlar Apartmanı 17. son bölüme Safiye'nin sinir krizi geçirdiği sahne damga vurdu! Masumlar Apartmanı ve Ezgi Mola sosyal medyayı salladı

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı yeni yılın ilk haftasında ekrana gelmemişti. Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 17. yeni bölümü 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye'nin şok hareketleri damga vurdu.

Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst etti. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana geldiler. İnci'nin dedesi Memduh'un karşısına çıkan Han ve İnci evliliklerini açıklamak üzereyken Safiye kapıya dayandı.

Memduh'a Han ve İnci'nin evlendiklerini söyleyen Safiye düğün fotoğrafını da gösterdi. Bu olaylardan sonra ise Han ve Safiye kavga etti. Safiye Han'ı evden kovdu. İnci de dedesinin ağır sözleriyle evden ayrıldı.

Diğer yandan ise Safiye'nin eski aşkı Naci'nin ölümcül bir hastalığın pençesinde olduğu ortaya çıktı. Naci'nin eski eşi ve aynı zamanda Safiye'nin de lise arkadaşı olan Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırdı. Safiye'nin kapısına giden Gülru, Naci'yle uzun yıllar evli kaldıklarını ve bir kız çocukları olduğunu açıkladı.