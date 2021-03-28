Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı dizisinde işler çığırından çıkıyor! Han’ın sırrı herkesi şoke edecek

Masumlar Apartmanı dizisinin heyecanla beklenen 28. Bölüm fragmanı yayınlandı. Psikologla görüşmeye başlayan Han’ın yeni bir sırrı daha ortaya çıkıyor. Evdeki herkesin farklı farklı hareket etmesi Safiye’yi bile çileden çıkarır. Sürekli Safiye’nin aklına giren annesi hem Gülben’den hem Neriman’dan hem de Baba’nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi Safiye’yi mesul tutar.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

