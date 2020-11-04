Masumlar Apartmanı 8. son bölüm final sahnesi! Han, İnci'yi dedesinden istedi! Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 3 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 8. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Han'ın İnci'yi dedesinden istemesi damga vurdu.

MASUMLAR APARTMANI 9. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Masumlar Apartmanı'nın 10 Kasım Salı ekrana gelecek olan 9. yeni bölüm fragmanı henüz TRT tarafından yayınlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

İnci Han’ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır. Han ise İnci’nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar.

İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye’ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır.

Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır. Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar.

Safiye, Han ve Gülben anneleri için değil, aslında kendi çocuklukları için yas tutmaktadır.