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Masumlar Apartmanı 8. son bölüm final sahnesi! Han, İnci'yi dedesinden istedi! Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

04.11.2020 02:13 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 8. bölümüyle TRT 1'de ekrana geldi. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, İnci ile evli olan Han, aileye girebilmek için herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. İnci ve dedesinin evine çikolatayla gelen Han, İnci'yi dedesinden istedi. Peki Masumlar Apartmanı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 3 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 8. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Han'ın İnci'yi dedesinden istemesi damga vurdu.

MASUMLAR APARTMANI 9. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Masumlar Apartmanı'nın 10 Kasım Salı ekrana gelecek olan 9. yeni bölüm fragmanı henüz TRT tarafından yayınlanmadı.

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularından İzmir mesajıMasumlar Apartmanı dizisi oyuncularından İzmir mesajı

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

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İnci Han’ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır. Han ise İnci’nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar.

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İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye’ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır.

Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır. Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar.

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Safiye, Han ve Gülben anneleri için değil, aslında kendi çocuklukları için yas tutmaktadır.

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Memduh ve Han açığa çıkan bir sır yüzünden yine karşı karşıya gelir. Han sorunlardan bir süre uzaklaşmak için İnci’ye bir sürpriz hazırlar ancak beklediği tepkiyi alamaz.
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İnci’nin tek derdi Han’ın kendisinden gizlediklerini öğrenmektir. İkilinin arasındaki sular durulur gibi olduğu bir anda Ege’den gelen telefon ortalığı tekrar karıştırır.

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Han bütün karmaşaya son vermek için gözünü karartıp harekete geçer.

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