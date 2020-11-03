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  4. Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularından İzmir mesajı

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularından İzmir mesajı

03.11.2020 22:42 | Son Güncelleme:
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TRT ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde yeni bölüm yayınlanmadan önce Safiye, Gülben ve Han'dan gelen mesaj izleyenleri duygulandırdı. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı ekibi İzmir için kamera karşısına geçti.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları İzmir'deki depremle ilgili verdikleri mesajla izleyicileri duygulandırdı.

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "MasumlarApartmanı olarak İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma ekiplerimize ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Kalplerimiz ve dualarımız seninle #GeçmişOlsunİzmir" ifadeleri kullanıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok anlamlı oldu duygulandım.

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