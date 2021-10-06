Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun'dan olay paylaşım!

Son olarak Atiye dizisinde rol alan ve daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi pek çok dizide rol almış olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son olarak TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda başrol oynamaya başladı.

Masumlar Apartmanı'na Rüya karakteriyle katılan güzel oyuncu, Han'ın hayatında değişikliklere neden oldu.

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi olan Şenolsun, ünlü fotoğrafçı Muhsin Akgün'e verdiği mayolu pozunu paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına İngilizce olarak "Ruh hayvanının ne olduğunu hatırla" notunu düştü.

Bir takipçisinin Şenolsun's "Ne yaptın sen ablacım" şeklinde yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.

