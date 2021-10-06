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Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun'dan olay paylaşım!

06.10.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı yeni sezonda Rüya rolünü canlandırmaya başlayan Melisa Şenolsun, biyah mayolu fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun'dan olay paylaşım!

Son olarak Atiye dizisinde rol alan ve daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi pek çok dizide rol almış olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son olarak TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda başrol oynamaya başladı.

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Masumlar Apartmanı'na Rüya karakteriyle katılan güzel oyuncu, Han'ın hayatında değişikliklere neden oldu.

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Instagram'da 1,2 milyon takipçisi olan Şenolsun, ünlü fotoğrafçı Muhsin Akgün'e verdiği mayolu pozunu paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına İngilizce olarak "Ruh hayvanının ne olduğunu hatırla" notunu düştü.

Bir takipçisinin Şenolsun's "Ne yaptın sen ablacım" şeklinde yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun Instagram
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