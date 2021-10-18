Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun sade ve cesur tarzıyla olay oldu

Son olarak 'Atiye' dizisinde rol alan ve daha önce 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Kiralık Aşk', 'Umuda Kelepçe Vurulmaz' gibi pek çok dizide rol almış olan Melisa Şenolsun, şimdilerde 'Masumlar Apartmanı'nda izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide Rüya karakterine hayat veren Melisa Şenolsun sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Katıldığı gecelerde cesur tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu Warsaw Film Festivali için de tarzını konuşturdu.

Beyazlar içindeki Melisa Şenolsun uzun ceketinin içinde sütyen tarzı büstiyer tercih etti ve bol bol da poz verdi. Güzel oyuncunun hayranları bu sade tarzdaki görüntüye beğeni yağdırdı.

