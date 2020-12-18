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  4. Masumlar Apartmanı'nın zalim Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan! Dizideki halinden eser yok

Masumlar Apartmanı'nın zalim Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan! Dizideki halinden eser yok

18.12.2020 10:36 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı'nın zalim Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan! Dizideki halinden eser yok

Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola'nın canlandırdığı ve özellikle temizlik takıntısıyla dikkat çeken Safiye karakterinin travmalarının sebebi olan annesi Hasibe karakterine hayat veren oyuncu Açelya Devrim Yılhan, özellikle son bölümlerde oyunculuğu ile ekran başındakilere de korku salıyor. Ancak, dizinin zalim annesi gerçek hayatta bambaşka biri...

Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Masumlar Apartmanı dizisi hem konusu hem de oyuncuları ile gündemde.

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Dizide Safiye'nin annesi olan Hasibe karakterine hayat veren oyuncu Açelya Devrim Yılhan ise en çok merak edilen isimlerden birisi oldu.

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Her hafta izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizide, çocuklarına büyük travmalar yaşatan zalim anne rolünü başarıyla canlandıran oyuncu, gerçek hayatta mütevazı yaşamıyla dikkat çekiyor.

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Peki oyunculuğuna hayran kaldığımı Açelya Devrim Yılhan kimdir?
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Açelya Devrim Yılhan 2 Eylül 1985 yılında Ankara'da doğdu. Emekli bir albay ve ev hanımı bir annenin tek çocuğu olan sevilen oyuncu eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde almıştır.

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Yılhan, 2010 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmuştur. Beni Unutma filmindeki "Olcay" karakteriyle ilk kez ciddi bir projede yer almış, Leyla ile Mecnun dizisindeki "Eylül" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

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"Ve Panayır Köyden Gider" filminin kadrosunda yer alan Yılhan'ın, sosyal medyada ince zekasıyla ve kimi kelime oyunlarıyla paylaştığı tweet'leri, yeteneğinin sadece oyunculukla sınırlı olmadığını gözler önüne serdi.
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