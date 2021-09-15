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Masumlar Apartmanı Rüya kimdir? Masumlar Apartmanı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında?

15.09.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na yeni dahil olan Rüya karakteri ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Yüksek reytingleriyle bilinen dizinin yeni sezonu bugün itibariyle başladı. Dizide Rüya karakterini ise genç oyuncu Melisa Şenolsun canlandırmakta. Peki Masumlar Apartmanı Rüya kimdir? Masumlar Apartmanı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Masumlar Apartmanı Rüya kimdir? Masumlar Apartmanı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı kadrosuna yeni dahil olan ve dizide Rüya karakterini canlandıran oyuncu merak konusu oldu. Dizide Rüya karakterine Melisa Şenolsun hayat veriyor. Peki Masumlar Apartmanı Rüya kimdir? İşte Melisa Şenolsun'un biyografisi...

MASUMLAR APARTMANI RÜYA KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezona başlangıç yapıyor. Dizide Han ve ailesinin hayatına girecek olan Rüya'nın kim olduğu ise araştırılmaya başlandı. İnci'nin ölümü sonrası Han bambaşka birine dönüşmüştür. Karşısına çıkan Rüya karakteri ise her şeyi değiştirecektir.

Rüya'yı canlandıran Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kardeşi Efecan Şenolsun da oyuncudur. Kariyerine 2015 senesinde Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başlamıştır. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

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Şenolsun, Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini de canlandırmıştır. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli dizide Mert Yazıcıoğlu ile beraber "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer almıştır. Melisa Şenolsun son olarak dijital platformda yer alan Atiye dizisinde boy göstermiştir. Oyuncu 1,70 boyundadır.


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Masumlar Apartmanı dizisi Melisa Şenolsun
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